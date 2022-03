https://cz.sputniknews.com/20220313/ulomky-bezpilotniho-letounu-z-chorvatska-obsahovaly-stopy-bomby-tvrdi-tamni-ministr-obrany--17998957.html

Úlomky bezpilotního letounu z Chorvatska obsahovaly stopy bomby, tvrdí tamní ministr obrany

Úlomky bezpilotního letounu z Chorvatska obsahovaly stopy bomby, tvrdí tamní ministr obrany

Úlomky bezpilotního letounu, který se zřítil v Záhřebu, obsahovaly stopy výbušniny a také stopy přítomnosti letecké bomby sovětské výroby, uvedl chorvatský... 13.03.2022

Připomeňme, že bezpilotní letoun spadl v Záhřebu během noci na pátek. Očití svědci tvrdili, že slyšeli výbuch. Na místě dopadu letounu zůstal kráter, kromě toho policie poblíž nalezla dva padáky. Tamní média tehdy informovala, že by se mohlo jednat o bezpilotní letoun Tu-141 sovětské výroby, který přiletěl z Ukrajiny. V neděli z kráteru vytáhli úlomky bezpilotního letounu a odeslali na expertízu. Na místě byl také ministr obrany. Dříve se také mluvilo o analýze černé skříňky bezpilotního letounu a její analýze.„Rovněž byly nalezeny stopy výbušniny a elementy, které ukazují na to, že létající stroj nebyl průzkumného typu,“ upřesnil Banožić.Zmiňme, že k incidentu se vyjádřil také premiér země Andrej Plenković, který označil událost za jasnou hrozbu pro všechny členské státy NATO. Chorvatský premiér připomněl, že v pátek oficiálně informoval lídry členských zemí EU, předsedu Evropské rady Charlese Michela, šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, šéfa evropské diplomacie Josepa Borrella i generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga. Dodal, že představitelé prokuratury, ministerstva vnitra a také armády budou společně vyšetřovat incident, v první řadě vytáhnou úlomky létajícího stroje a prověří ho, zda se tam nacházejí užitečné informace a také se spojí se všemi státy, které by mohly disponovat informacemi. Plenković upřesnil, že když došlo k incidentu, byl spolu s Orbánem na neformálním summitu EU ve Francii a společně pracovali na závěrečné deklaraci, ani jeden neměl u sebe mobilní telefon.Shodou okolností v pátek večer, přibližně v 21:00, chorvatský premiér prohlásil, že je nezbytné modernizovat vzdušnou obranu země a zakoupit v letech 2023-2025 systémy protivzdušné obrany krátkého dosahu. Záhřeb již dříve koupil od Francie 12 letadel Rafale za 1,2 miliardy eur včetně DPH.

