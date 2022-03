https://cz.sputniknews.com/20220313/usa-vzkazuji-cine-pomuzete-rusku-bude-to-mit-nasledky-17999222.html

USA vzkazují Číně: Pomůžete Rusku, bude to mít následky

USA vzkazují Číně: Pomůžete Rusku, bude to mít následky

USA vzkázaly Pekingu, že pokud se Čína pokusí pomoci Rusku kompenzovat ztráty související se západními sankcemi, bude to mít následky, informoval o tom poradce... 13.03.2022, Sputnik Česká republika

„Pozorně sledujeme, do jaké míry Čína ve skutečnosti ekonomicky a materiálně pomáhá Rusku. My jsme vzkázali Pekingu, že nebudeme tolerovat a nedovolíme, aby se jakákoliv země snažila kompenzovat Rusku jeho ekonomické ztráty,“ uvedl Sullivan v rozhovoru pro CNN s tím, že pro Čínu to bude mít důsledky.V Bílém domě však odmítli odpovědět na otázku, budou-li uvaleny sankce proti Číně v případě, zda podpoří ruskou ekonomiku v podmínkách západních sankcí.Speciální operace na Ukrajině21. února Vladimir Putin v reakci na žádosti republik Donbasu a po projevu poslanců Státní dumy podepsal dekrety o uznání suverenity LLR a DLR. 24. února brzy ráno zahájilo Rusko vojenskou speciální operaci s cílem demilitarizovat Ukrajinu. Podle Putina je také nutné provést denacifikaci Ukrajiny, postavit před soud všechny válečné zločince odpovědné za „krvavé zločiny na civilistech“ v Donbasu.Ozbrojené síly podle slov Ministerstva obrany RF útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky, civilní obyvatelstvo není ohroženo. S podporou ruské armády rozvíjejí skupiny DLR a LLR ofenzívu, ztráty jsou na všech stranách.

