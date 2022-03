V USA přiznali konec éry své „jednopolární dominance“

https://cz.sputniknews.com/20220313/v-usa-priznali-konec-ery-sve-jednopolarni-dominance-17993954.html

Autor píše, že rozpad SSSR v roce 1991 znamenal vznik světa s jedním pólem a „nepopiratelnou americkou ekonomickou, diplomatickou, vojenskou a geopolitickou převahu“ na světové aréně. Ale po návratu soupeření velkých mocností se tato jednopolární éra blíží ve všech smyslech ke konci, píše novinář.Podle jeho názoru vznikly první příznaky krachu jednopolárního světa na troskách „neslavných válek kvůli „moralizátorským snahám USA s cílem změny cizích režimů.“ „Ambiciózní a povýšenecké militaristické avantýry pravicových neokonzervativních živlů (především v Afghánistánu a Iráku) a domácích levičáků u moci (především v Libyi), kteří se maskovali humanitárními hesly, jejichž neúspěchy byly jasné již přinejmenším před deseti lety, ale byly nicméně korunovány loňským katastrofickým stažením našich vojsk z Afghánistánu, přišly americký lid velmi draze,“ píše Hammer.Autor poukazuje na to, že za zjevné nezdary ve válkách za změnu režimů zaplatily USA „velkou krví a obrovskými penězi“. Ale podle jeho názoru měl mnohem závažnější význam historický symbolismus, který v sobě tajily: „Amerika není všemohoucí.“„Tento střízlivý závěr je pouze silnější, když vezmeme v úvahu všechny vnitřní problémy našeho vysíleného obyvatelstva, což je za poslední léta nejvyšší inflace, prudký růst mimomanželské porodnosti, „děravá“ jižní hranice, rostoucí počet vražd a dalších násilných zločinů a také metastázy zjevně rasistické „kritické rasové teorie“ a principy dnešní „genderové ideologie“, které vyvolávají hluboké rozpory,“ míní autor.Tento stav věcí má přispět k tvůrčímu přístupu a nestandardnímu státnímu myšlení amerických politiků, pokračuje novinář. „Státní moudrost“ USA má být podle Hammera zaměřena na založení regionální aliance za účelem zadržování Číny. Přitom podle jeho mínění bude po skončení ruské speciální operace na Ukrajině „celkem rozumným pokus o navázání dlouhodobých vztahů s Ruskem“.„Efektivní státní politika si vyžaduje uznání světa takovým, jakým je, a nikoli vymýšlení toho, jaký by mohl být, anebo by měl být. Znamená to přiznání konce jednopolární epochy. Střízlivá americká realistická zahraniční politika zaměřená na národní zájmy neměla nikdy předtím takový velký význam pro naši zemi,“ píše na závěr autor článku.21. února podepsal Vladimir Putin v reakci na žádost donbaských republik výnosy o uznání suverenity DlR a LLR. 24. února zahájilo Rusko vojenskou speciální operaci s cílem demilitarizace Ukrajiny. Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli osm let vystaveni ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Ministerstvo obrany RF prohlásilo, že ozbrojené síly útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinskou armádu.

