Západní země zmrazily přibližně polovinu ruských zlatých rezerv, uvedl ruský ministr financí

Západní země zmrazily přibližně polovinu neboli 300 miliard ruských devizových rezerv ve zlatě, uvedl ruský ministr financí Siluanov. 13.03.2022, Sputnik Česká republika

„Je to přibližně polovina rezerv, které jsme měli. Celkový objem našich rezerv činí přibližně 640 miliard dolarů, asi 300 miliard rezerv je teď ve stavu, kdy je nemůžeme použít,“ uvedl Siluanov během vysílání televizní stanice Rossija 1.Ruský ministr financí dále uvedl, že Západ tlačí na Čínu, aby omezila Rusku přístup k rezervám v juanech.Rusko neodmítá plnit své závazky ohledně státního dluhu, bude platit v rublech, dokud západní země nerozmrazí rezervy ve zlatě, uvedl dál Siluanov.Siluanov dále poznamenal, že Rusko má dostatek prostředků na to, aby zabezpečilo výrobu nezbytného zboží.Ministr financí dále přiznal, že ruské banky se ocitly ve složité situaci, ale rezervy kapitálu umožňují fungovat dokonce i těm bankám, proti kterým byly uvaleny ty nejtvrdší sankce.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byla vyřazována z provozu vojenská infrastruktura a objekty. Za podpory Ozbrojených sil Ruské federace rozvíjejí jednotky DLR a LLR ofenzívu. O okupaci Ukrajiny se ale nemluví, zdůraznil prezident Ruska.

