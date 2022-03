https://cz.sputniknews.com/20220313/zpevak-serj-tankian-oznacil-bojkot-ruskych-umelcu-kvuli-specialni-operaci-na-ukrajine-za-rasismus-18001448.html

Zpěvák Serj Tankian označil bojkot ruských umělců kvůli speciální operaci na Ukrajině za rasismus

Zpěvák Serj Tankian označil bojkot ruských umělců kvůli speciální operaci na Ukrajině za rasismus

Rušení vystoupení ruských umělců kvůli speciální operaci na Ukrajině je rasistické, řekl Serj Tankian, zpěvák metalové skupiny System of a Down. 13.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-13T21:22+0100

2022-03-13T21:22+0100

2022-03-13T21:22+0100

Hudebník na svém účtu na Facebooku zveřejnil příspěvek, v němž se uvádělo, že Montrealský symfonický orchestr kvůli ruské speciální vojenské operaci na Ukrajině zrušil koncert ruského klavírního virtuose Alexandra Malofejeva.Kanadská média uvedla, že ke zrušení umělcova vystoupení došlo v důsledku nátlaku místní ukrajinské komunity. Portál CBC uvedl, že někteří hudebníci odmítli hrát s Alexandrem. Orchestr uvedl, že Malofejevovo vystoupení by bylo nevhodné.V komentáři k novince Tankian napsal: „[Je to] nejen absurdní, ale naprosto rasistické“.Sólista System of a Down ve svém rozhořčení nebyl sám. Tato zpráva vyvolala vlnu negativních komentářů uživatelů sociálních sítí, a to i v Kanadě.Mnozí poznamenali, že Malofejev odsoudil rozhodnutí ruských úřadů zahájit speciální operaci na Ukrajině.Jiní vyjádřili lítost nad tím, že nemohli vidět výkon virtuosa a vyzvali orchestry ve svých zemích, aby hudebníka pozvaly.Další přemýšleli, zda národy na Západě zruší ruskou kulturu jako celek. A zdá se, že jejich obavy byly oprávněné. Několik dní poté, co Montrealský symfonický orchestr zrušil koncerty Alexandra Malofejeva, Cardiff Philarmonic Orchestra ve Walesu vyškrtla Čajkovského ze svého programu.Tento vývoj přichází v době bezprecedentního napětí mezi Západem a Ruskem ohledně Ukrajiny. 24. února Rusko zahájilo na Ukrajině speciální operaci, která má podle prezidenta Vladimira Putina denacifikovat Kyjev a chránit obyvatele Doněcké a Luhanské lidové republiky před genocidou, kterou proti nim vede ukrajinské vedení.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmítl Putinovy výroky o přítomnosti nacistů na Ukrajině a označil akce Moskvy za „invazi v plném rozsahu“. Státy po celém světě se postavily na stranu Kyjeva a uvalily na Rusko dosud nejtvrdší sankce.Patová situace také vyvolala omezení v oblastech, které jsou obvykle mimo politiky. Ruské fotbalové týmy byly diskvalifikovány ze všech mezinárodních turnajů, Petrohrad zbavili práva pořádat finále Ligy mistrů UEFA. Mezinárodní paralympijský výbor suspendoval tamní sportovce z her v Číně.Univerzita Milano-Bicocca požádala místního spisovatele, aby odložil svůj kurz o tvorbě legendárního ruského spisovatele Fjodora Dostojevského, ale později po kritice otočila.Světově uznávaný dirigent Valerij Gergijev, který působil v Mnichovské filharmonii, dostal výpověď kvůli tomu, že odmítl odsoudit činy ruských úřadů.Dokonce i zvířata byla vržena do střetu mezi Ruskem a Západem. Mezinárodní federace kočkovitých šelem (FIFe), která poprvé vznikla v Paříži v roce 1949, zakázala všem kočkám v Rusku soutěžit na svých výstavách.

