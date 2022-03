https://cz.sputniknews.com/20220314/jak-evropa-reaguje-na-ukrajinskou-uprchlickou-krizi-profesorka-porovnava-s-migracni-vlnou-ze-syrie-18008416.html

Jak Evropa reaguje na ukrajinskou uprchlickou krizi? Profesorka porovnává s migrační vlnou ze Sýrie

Jak Evropa reaguje na ukrajinskou uprchlickou krizi? Profesorka porovnává s migrační vlnou ze Sýrie

Události na Ukrajině vyvolaly největší migrační krizi v Evropě za poslední desetiletí – země EU během dvou týdnů přijaly více než dva miliony lidí.

O tom, jak se liší reakce Evropské unie na migrační krizi spojenou s ukrajinskými uprchlíky a uprchlíky ze Sýrie, hovořili reportéři katarské televize Al-Džazíra se Serenou Parekhovou, profesorkou politické filosofie na univerzitě v Bostonu a autorkou knihy o globálních uprchlických krizích.Profesorka poukazuje na to, že bezprecedentním aspektem současné ukrajinské krize je silná a aktivní pomoc, kterou uprchlíkům poskytují evropské země, zejména ve východní Evropě.Migrační krize v roce 2015 totiž podle ní vyvolala obavy, že mezi běženci z Blízkého východu mohou být teroristé.„Maďarský premiér Viktor Orbán, který dnešní ukrajinské uprchlíky vítá, nastavil tehdy proti migrantům z muslimského světa ostnatý drát a uzavřel hranici se Srbskem. Mnoho obyvatel země vyjádřilo vůči těmto uprchlíkům extrémně nepřátelský postoj,“ zdůraznila Serena Parekhová.Dnes jsme však podle profesorky svědky zcela opačné situace.Podle Parekhové zřejmě existují důvody, proč východní Evropané více sympatizují Ukrajincům než arabským běžencům.„Za prvé se jedná o sousední země s velkými diasporami. Obyvatelé východní Evropy navíc vědí, co znamená život v podmínkách sovětské agrese a okupace,“ uvedla profesorka.Roli také hraje geopolitický faktor.Vřelé vítání Ukrajinců je rovněž podmíněno i rasovými aspekty.„Jedním z důvodů, proč mají lidé k Ukrajincům větší sympatie, je představa, že jsou jako my, mají tedy blond vlasy, modré oči, jezdí stejnými auty, jsou vzdělaní,“ uvedla profesorka, ale dodala, že mnoho Syřanů má také vynikající vzdělání a rozsáhlé profesní zkušenosti, ale o tom se moc neví.„Politici zašli ještě dál. Někteří z nich řekli: ,Víme, kdo jsou Ukrajinci, nemají sklon k násilí, nejsou to teroristé’,“ citovala poselství evropských politiků profesorka a upozornila, že se Evropané v průběhu historie dopouštěli na svém kontinentu obrovského množství nejrůznějších násilných činů a zahajovali největší války.„Zdá se normální říkat, že Ukrajina je civilizovaná země, a samozřejmě bychom k ní měli přistupovat se soucitem. Neměli bychom ovšem přehlížet, že takový vztah k Ukrajincům odráží náš postoj k jiným zemím světa, který je plný stereotypů o nebílých uprchlících,“ upozornila profesorka.Profesorka podotýká, že západní země v současné době velmi aktivně brání uprchlíkům ve výkonu jejich obecně uznávaného práva na hledání azylu a dělají to pomocí různých odstrašujících opatření, jako například odmítání a kriminalizace operací na záchranu lidí v moři nebo vytváření offshore center pro uprchlíky.I když třeba uprchlické tábory poskytují ubytování a jídlo, zároveň také do značné míry omezují jak právo na svobodu pohybu, tak i většinu forem základní autonomie, neboť většina obyvatel táborů nemá ze zákona povoleno pracovat, s výjimkou míst pod správou OSN.Pokud jste ale Ukrajinec, můžete podat žádost o dočasný azyl v EU a získat na dobu tří let zákonné pracovní povolení a přístup k sociálním službám, jako je zdravotnictví a školství.

