Kolem Mariupolu byly v obytných čtvrtích zlikvidovány pozice neonacistů

Hlavní síly ukrajinských ozbrojenců na předměstí Mariupolu byly zlikvidovány, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Síly Doněcké lidové republiky s podporou... 14.03.2022, Sputnik Česká republika

Došlo k organizaci čtyř kolon s celkovým počtem 200 autobusů. 50 již dorazilo do Mariupolu. Spolu s nimi bylo do města dodáno 450 tun léků a dalších předmětů humanitární pomoci.Když byla v roce 2014 vyhlášena Doněcká lidová republika, byl Mariupol se 450 tisíci obyvateli po Doněcku druhým největším městem DLR. Nicméně v červnu se Mariupolu zmocnily ukrajinské ozbrojené síly a na jeho východních předměstích probíhaly nejintenzivnější boje během konfliktu na Ukrajině.Letos 7. března zástupce náčelníka praporu Vostok DLR Alexandr Semenov prohlásil, že toto největší město na pobřeží Azovského moře bylo zcela obklíčeno a byla zahájena operace v jeho jednotlivých čtvrtích. V Mariupolu je rozmístěn nacionalistický pluk Azov. Proti jeho ozbrojencům bylo v Rusku zahájeno trestní řízení.Melitopol a Cherson plně kontroluje ruská armádaUkrajinští „neonacisté“ pokračují ve zneužívání režimu ticha k tomu, aby se přeskupili a obnovili bojeschopnost. Oznámil to náčelník Národního centra řízení obrany Michail Mizincev.Podle něj ruské ozbrojené síly neustále zaznamenávají změny na humanitárních trasách. Podle jeho slov z deseti koridorů, které navrhlo Rusko, došlo k dohodě pouze o třech. Přitom opět ani jeden nebyl otevřen směrem do Ruska.Moskva souhlasila s jedenácti koridory, které navrhla Ukrajina, ve směru Kyjev, Záporoží, Mariupol, Luhansk a Doněck.Mizincev označil prosbu ukrajinské strany o dodání humanitární pomoci do Melitopolu a Chersonu za absurdní.

2022

