Německo požádalo Polsko, aby pozastavilo vypravování vlaků s běženci

Německo požádalo Polsko, aby pozastavilo vypravování vlaků s běženci

Německo žádá Polsko, aby pozastavilo vypravování vlaků s běženci, sdělil náměstek ministra vnitra a polské administrativy Pawel Szefernaker ve vysílání... 14.03.2022, Sputnik Česká republika

Podle posledních údajů přicestovalo do Polska z Ukrajiny od 24. února více než 1,7 milionu lidí.„Včera večer se s námi spojilo německé ministerstvo vnitra a zeptali se nás, jestli bychom nemohli pozastavit speciální vlaky do Německa, protože tam již vzniklo „úzké hrdlo,“ řekl Szefernaker.Počítá přitom s tím, že ostatní země EU budou i nadále přijímat ukrajinské běžence.Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině 24. února. Prezident Vladimir Putin řekl, že jejím cílem je „ochrana lidí, kteří byli osm let vystaveni ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu. Proto má být provedena „demilitarizace a denacifikace Ukrajiny,“ postaveni před soud všichni váleční zločinci odpovědní za „krvavé zločiny proti pokojným obyvatelům“ Donbasu.Ministerstvo obrany RF prohlásilo, že ozbrojené síly zasazují údery pouze vojenské infrastruktuře a ukrajinské armádě a že civilnímu obyvatelstvu nic nehrozí. Za podpory ruské armády vyvíjejí útok oddíly DLR a LLR. Nejde však o okupaci Ukrajiny,“ zdůraznil ruský prezident.

Zprávy

