Ruská společnost Lukoil, která se převážně zabývá těžbou a zpracováním ropy, odhalila v Kaspickém moři naleziště zemního plynu, o čemž informovaly ruské úřady.Z informací uveřejněných na stránkách Federální agentury pro nerostné zdroje RF vyplývá, že se jedná o odhalení velkého naležitě plynu, jehož zásoby dosahují zhruba 48 miliard metrů krychlových. Uvádí se, že naleziště se nachází v ruské části Kaspického moře, konkrétně 70 kilometrů od města Machačkala.Následky protiruských sankcíUSA a západní státy mají přehodnotit svůj vztah k Moskvě a Pekingu a také si uvědomit vlastní akce proti ruské ekonomice, poněvadž přijdou tvrdé následky pro celý světový trh. Píše o tom autor časopisu The National Interest Alex Joffe.Má za to, že v dlouhodobé perspektivě bude mít světové společenství co dočinění s nedostatkem paliv a různých nerostných surovin, ale také se projeví takzvané sekundární následky, protože hned po krizi vztahů s Moskvou budou následovat problémy na Blízkém východě. Potravinová krize kvůli nedostatku obilnin může způsobit konflikty, obnovení jaderné dohody USA a Íránu může znamenat financování ozbrojených organizací, například libanonského hnutí Hizballáh.Joffe píše, že nestabilita na Blízkém východě způsobí novou velkou vlnu běženců do Evropy, což na pozadí ostatních následků zrušení vztahů s Ruskem zhorší krizi a způsobí rozpad globálního systému.

