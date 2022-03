https://cz.sputniknews.com/20220314/svycarsko-prozradilo-co-se-stane-kdyz-prestane-kupovat-ruskou-ropu-a-plyn-18001891.html

Švýcarsko prozradilo, co se stane, když přestane kupovat ruskou ropu a plyn

Švýcarsko prozradilo, co se stane, když přestane kupovat ruskou ropu a plyn

Úplné odmítnutí ruských energetických zdrojů způsobí Švýcarsku ztrátu čtyř procent HDP a každého obyvatele to bude stát ročně až tři tisíce franků (téměř 74... 14.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-14T00:02+0100

2022-03-14T00:02+0100

2022-03-14T00:02+0100

svět

švýcarsko

plyn

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/50/76/507621_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_5f68957f6a94f3c217cf94eab31c480a.jpg

„Ekonomický pokles takového rozsahu je dostatečně velký, aby způsobil průmyslovou recesi,“ řekl.Abrahamsen zdůraznil, že švýcarská ekonomika se zotavuje po pandemii koronaviru, takže tento růst pomůže překonat recesi. Na druhé straně si odborník myslí, že dodávek ruských energetických zdrojů je možné se vzdát postupně, ale bude nutné využít vlastní zásoby paliva. Zdražování se však vyhnout nedá.Ruský plyn by mohla nahradit například tepelná čerpadla, další alternativou je topení dřevem. V článku jsou uvedeny výpočty, podle kterých však i částečné odmítnutí ruského plynu pro účely vytápění, bude švýcarskou vládu stát až tři miliardy franků (téměř 74 miliard korun).Kromě zvýšení cen plynu se však obyvatelé Švýcarska musejí připravit na zdražování potravin, upozornil na to investiční odborník banky Mirabaud John Plassard.„Současná krize se nepochybně projeví v následujících měsících,“ uvedl. Podle něj lze očekávat, že základní potraviny, například mléko, chléb nebo třeba olej zdraží o 10 až 15 procent.Na evropském plynovém trhu vládne již několik měsíců neklid. Loni na jaře kolísaly ceny v rozmezí 250-300 dolarů za tisíc kubíků, ke konci srpna vyšplhaly na 600 dolarů, v říjnu poprvé překročily tisíc a v prosinci dva tisíce dolarů. Pak následoval jistý pokles, ale ceny zůstaly stabilně vysoké, což se nestalo za celé dějiny existence plynových uzlů v Evropě. Experti to vysvětlují nedostatečným množstvím plynu v evropských podzemních nádržích, omezenou nabídkou hlavních dodavatelů a velkou poptávkou po zkapalněném plynu v Asii.Na začátku února kolísaly ceny futures v rozmezí 800-1 030 dolarů, avšak pak prudce vyšplhaly poté, co ruský prezident Vladimir Putin podepsal výnosy o uznání suverenity Doněcké a Luhanské lidové republiky, po čemž Rusko zahájilo speciální vojenskou operaci s cílem demilitarizace Ukrajiny.

https://cz.sputniknews.com/20220313/analytici-ceny-plynu-v-evrope-se-v-nejblizsich-dnech-mohou-znovu-vysplhat-na-maximum-17993287.html

švýcarsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

švýcarsko, plyn