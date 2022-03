https://cz.sputniknews.com/20220314/ukrajinske-ozbrojene-sily-zautocily-na-centrum-donecka-18003532.html

Ozbrojené síly Ukrajiny zaútočily na centrum Doněcka. 16 lidí bylo zabito, mezi mrtvými jsou i děti

Ozbrojené síly Ukrajiny zaútočily na centrum Doněcka. 16 lidí bylo zabito, mezi mrtvými jsou i děti

Ukrajinští vojáci zaútočili pomocí rakety Točka-U na centrum Doněcka, byly poškozeny administrativní budovy, uvedlo v pondělí velitelství územní obrany Doněcké... 14.03.2022, Sputnik Česká republika

Primátor města Alexej Kulemzim předtím informoval, že v centru Doněcka poblíž Domu vlády byla sestřelena ukrajinská raketa Točka-U. Účelem útoku bylo zničení administrativního centra hlavního města DLR. Munice a její ničivé prvky se po sestřelení rozletěly v okruhu 500 metrů od Domu vlády.Štáb územní obrany DLR hlásí 20 mrtvých a devět zraněných. Podle informací Ministerstva zdravotnictví DLR bylo však zabito 16 lidí a 26 zraněno, včetně jednoho dítěte.Nejvyšší představitel DLR Denis Pušilin později dodal, že trosky sestřelené rakety se zřítily na centrum města a způsobily obrovské škody. Jak upřesnil Pušilin, Točka-U obsahovala tříštivé materiály. Podle něj „pokud by nebyla sestřelena, obětí by bylo nesrovnatelně více“.„Je tam spousta mrtvých civilistů. Omlouvám se, ale nechci vám to ukazovat. Je zatím příliš brzy mluvit o tom, co tuto tragédii způsobilo, ale z hlediska rozsahu, abyste pochopili, je to něco jako tragédie s ostřelováním trolejbusu v Bossu v únoru 2015,“ uvedl válečný zpravodaj Alexandr Koz na svém Telegramu.„K útoku došlo na ulici Artěma a Universitětskaja a také na Divadelní třídě (Těatralnom prospektě). Jedná se o centrum Doněcka, kde je největší počet automobilů a prostředků veřejné dopravy. Na Těatralnom prospektě a Puškinově bulváru jednou a naposledy dopadly granáty 14. února 2015, ihned po podepsání minských dohod. Nyní Ozbrojené síly Ukrajiny znovu zaútočily na srdce Doněcka a zabily civilisty. Kdo bude trvat na tom, aby Ukrajina zastavila zločinné ostřelování? Myslím, že odpověď je zde jasná. Pouze pokračování speciální operace na demilitarizaci Ukrajiny dokáže zastavit tento šílený stát,“ uvedl válečný zpravodaj Denis Grigorjuk.

