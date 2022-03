https://cz.sputniknews.com/20220314/usa-musi-vysvetlit-svou-vojensko-biologickou-aktivitu-na-ukrajine-vyzvala-cina-18003353.html

USA musí vysvětlit svou vojensko-biologickou aktivitu na Ukrajině, vyzvala Čína

USA musí vysvětlit svou vojensko-biologickou aktivitu na Ukrajině, vyzvala Čína

Peking vyzval Američany, aby plně vysvětlili svou činnost v oblasti vojenských biologických výzkumů, včetně těch, které byly prováděny na území Ukrajiny. Jak... 14.03.2022, Sputnik Česká republika

Již dříve ruská strana požadovala od Washingtonu, aby poskytl informace o svém biologickém programu na Ukrajině. Podle slov mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharovové se USA na Ukrajině zabývaly činností zaměřenou na vývoj biologických látek pro vojenské účely, a to pod záštitou amerických tajných služeb. Ten fakt, že se na Ukrajině nacházejí objekty biologického výzkumu, již dříve potvrdila i náměstkyně ministra zahraničí USA Victoria Nulandová. Americká diplomatka také uvedla, že Kyjev a Washington pracují na tom, aby se látky, které se nacházejí v biologických laboratořích na Ukrajině, nedostaly do rukou ruských sil.Vysvětlení o činnosti biolaboratoře na Ukrajině požaduje od americké strany i Peking. Oficiální zástupce čínského zahraničního resortu Zhao Lijian uvedl, že skutečná činnost v těchto laboratořích má být prozkoumána ze strany nezávislých odborníků.Podle slov zástupce čínské diplomacie vojensko-biologické aktivity na Ukrajině vyvolávají znepokojení členů mezinárodní společnosti. Podle zveřejněných informací desítky biologických laboratoří na Ukrajině fungují v rámci zakázek Ministerstva obrany Spojených států, dodal Zhao Lijian.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.

