V DLR byl zabaven ukrajinský notebook s údaji o cílech útoků Točkou-U

V pondělí zasáhly ukrajinské ozbrojené formace střed Doněcka pomocí V pondělí zasáhly ukrajinské ozbrojené formace střed Doněcka pomocí raket Točka-U. Podle údajů výkonného ministra zdravotnictví DLR Alexandra Opriščenka zahynulo 20 lidí. Celkem bylo do nemocnic převezeno 35 zraněných lidí, z nichž dva zemřeli, ostatním, včetně jednoho dítěte, je poskytována lékařská pomoc.Jak řekl na brífinku oficiální zástupce ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov, raketa Točka-U byla odpálena směrem na obytné čtvrti Doněcka ze severozápadu, z Krasnoarmejské oblasti, kterou ovládají ukrajinské nacionalistické jednotky. Nejvyšší představitel DLR Denis Pušilin upřesnil, že raketa byl zničena ve vzduchu, jinak by „bylo mnohonásobně více obětí“.Označil tuto událost za „genocidu civilistů“, akce nacionalistických batalionů byly kvalifikovány jako teroristický čin. Na patnáctý březen byl v DLR vyhlášen den smutku.Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině 24. února. Prezident Vladimir Putin řekl, že cílem této operace je „ochrana lidí, kteří byli osm let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Za tímto účelem má být provedena „demilitarizace a denacifikace Ukrajiny“, postaveni před soud všichni váleční zločinci odpovědní za „krvavé zločiny proti pokojným obyvatelům“ Donbasu.Podle sdělení Ministerstva obrany RF jeho ozbrojené síly útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky. S podporou ruských ozbrojených sil rozvíjejí skupiny DLR a LLR ofenzívu. Nejde však o okupaci Ukrajiny, zdůraznil Putin.. Podle údajů výkonného ministra zdravotnictví DLR Alexandra Opriščenka zahynulo 20 lidí. Celkem bylo do nemocnic převezeno 35 zraněných lidí, z nichž dva zemřeli, ostatním, včetně jednoho dítěte, je poskytována lékařská pomoc.Jak řekl na brífinku oficiální zástupce ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov, raketa Točka-U byla odpálena směrem na obytné čtvrti Doněcka ze severozápadu, z Krasnoarmejské oblasti, kterou ovládají ukrajinské nacionalistické jednotky. Nejvyšší představitel DLR Denis Pušilin upřesnil, že raketa byl zničena ve vzduchu, jinak by „bylo mnohonásobně více obětí“.Označil tuto událost za „genocidu civilistů“, akce nacionalistických batalionů byly kvalifikovány jako teroristický čin. Na patnáctý březen byl v DLR vyhlášen den smutku.Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině 24. února. Prezident Vladimir Putin řekl, že cílem této operace je „ochrana lidí, kteří byli osm let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Za tímto účelem má být provedena „demilitarizace a denacifikace Ukrajiny“, postaveni před soud všichni váleční zločinci odpovědní za „krvavé zločiny proti pokojným obyvatelům“ Donbasu.Podle sdělení Ministerstva obrany RF jeho ozbrojené síly útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky. S podporou ruských ozbrojených sil rozvíjejí skupiny DLR a LLR ofenzívu. Nejde však o okupaci Ukrajiny, zdůraznil Putin.

