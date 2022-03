https://cz.sputniknews.com/20220314/zelenskyj-sdelil-ze-ukolem-kyjeva-je-dosahnout-jeho-schuzky-s-putinem-18002611.html

Zelenskyj sdělil, že úkolem Kyjeva je dosáhnout jeho schůzky s Putinem

Zelenskyj sdělil, že úkolem Kyjeva je dosáhnout jeho schůzky s Putinem

Kyjev usiluje na jednáních s Moskvou o schůzku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem. Ukrajinský prezident... 14.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-14T08:23+0100

2022-03-14T08:23+0100

2022-03-14T08:23+0100

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

volodymyr zelenskyj

ukrajina

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1a/17815013_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a6dba05a76f5f93d8a139898663543cb.jpg

„Zástupci našich delegací jednají denně ve video formátu. Naše delegace má za úkol udělat vše pro to, aby se uskutečnila schůzka prezidentů,“ řekl.Ukrajina také usiluje o „účinné“ bezpečnostní záruky, aby to nebylo jako s Budapešťským memorandem (dokument stanovil záruky územní celistvosti Ukrajiny výměnou za zřeknutí se jaderných zbraní), nebo odmítnutím bezletové zóny nad zemí, uvedl ukrajinský prezident.Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg předtím vyloučil možnost vytvoření bezletové zóny nad Ukrajinou, protože by to mohlo podle jeho slov vést k velké válce v Evropě. Podobné obavy vyslovil rovněž vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrel. Zelenskyj označil „tvrzení, že uzavření nebe nad Ukrajinou vyprovokuje přímou agresi Ruska proti NATO“ za „sebehypnózu pro slabé a vnitřně nejisté.“V Kremlu ohledně schůzky Putina se Zelenským prohlásili, že je „konceptuálně možná,“ ale nejdřív musí vykonat svoji práci ruská a ukrajinská delegace, aby se „prezidenti sešli kvůli výsledku“. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov poznamenal v odpovědi na otázku týkající se možnosti jednání prezidentů, že to nesmí být „schůzka kvůli schůzce“, ale má být organizována tak, aby byly uzavřeny konkrétní dohody.

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

volodymyr zelenskyj, ukrajina, vladimir putin