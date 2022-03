https://cz.sputniknews.com/20220315/cina-vyzvala-usa-aby-se-zamyslely-nad-svou-roli-v-ukrajinske-krizi-18014581.html

Čína vyzvala USA, aby se zamyslely nad svou rolí v ukrajinské krizi

Čína vyzvala USA, aby se zamyslely nad svou rolí v ukrajinské krizi

USA šíří často nezodpovědně dezinformaci a měly by se místo toho zamyslet nad svou rolí ve vývoji ukrajinské krizi, prohlásil oficiální mluvčí MZV ČLR Zhao... 15.03.2022

List The Financial Times dříve oznámil s odvoláním na vlastní zdroje, že prý Rusko požádalo Čínu o vojenskou pomoc pro speciální vojenskou operaci na Ukrajině. Tyto zprávy vyvrátili jak v Moskvě, tak i v Pekingu. Noviny později napsaly, že USA informovaly své spojence o tom, že Čína dala údajně najevo svou ochotu poskytnout Rusku vojenskou pomoc v souvislosti se speciální operací na Ukrajině.Podle jeho slov „by se měly USA hluboce zamyslet nad svou rolí ve vývoji ukrajinské krize“ a také podniknout praktické kroky, aby napomohly deeskalaci situace na Ukrajině.Rusko zahájilo 24. února speciální vojenskou operaci za účelem demilitarizace Ukrajiny. Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli v průběhu osmi let vystaveni ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Za tímto účelem se plánuje podle jeho slov provést „demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny“ a postavit před soud všechny válečné zločince odpovědné ze „krvavé zločiny proti pokojným obyvatelům“ Donbasu. Podle tvrzení Ministerstva obrany RF ruské ozbrojené síly útočí jen na vojenskou infrastrukturu a na ukrajinská vojska. Za podpory OS RF rozvíjí ofenzívu seskupení DLR a LLR. Není to však okupace Ukrajiny, zdůraznil ruský prezident.

