https://cz.sputniknews.com/20220315/gazprom-zvysil-vyvoz-plynu-do-deviti-evropskych-zemi-18017386.html

Gazprom zvýšil vývoz plynu do devíti evropských zemí

Gazprom zvýšil vývoz plynu do devíti evropských zemí

Ruský Gazprom informoval o tom, že během první poloviny března zvýšil vývoz plynu do devíti evropských zemí. Společnost uvádí, že celkově přitom exportovala v... 15.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-15T22:58+0100

2022-03-15T22:58+0100

2022-03-15T22:58+0100

svět

gazprom

rusko

plyn

evropská unie (eu)

vývoz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/391/92/3919265_0:151:3103:1896_1920x0_80_0_0_7650161d4877d86a248b5ffddb139a54.jpg

„Podotýkáme, že Gazprom během prvních 15 dní v březnu vyvezl do zahraničí více plynu než v obdobném období v únoru – o 15,6 % a v lednu o 38,9%. Od 1. do 15. března se dodávky oproti loňskému roku zvýšily v devíti evropských zemích. O 51,7 % se zvýšily dodávky do Itálie, o 71,8 % do Polska, 110,9 % do Chorvatska, o 34,6 % do Řecka, o 24,4 % do Bulharska a také o 21,1 % do Turecka,“ uvedla společnost na svém Telegramu.Tranzit ruského potrubního plynu má stabilní dynamiku nehledě na zvýšení minulý týden v EU podílu větrné energie v celkovém objemu vyrobené elektřiny. Podle údajů Wind Europe činila průměrná výroba větrné energie v Evropě ve dnech 7.-13. března 17,4 %, ukazatel tedy stoupl o 6 %.Experti vysvětlují zvýšení vývozu ruského plynu od konce února riziky vzniklými následkem ruské operace za účelem demilitarizace Ukrajiny, a také předpovědí počasí v Evropě. Podle údajů Meteomatics má atlantický vítr vytvářet i nadále na začátku týdne dobré perspektivy pro větrnou energii ve Velké Británii, na severu Francie, v Nizozemí a Německu. Teploty vzduchu v regionu zůstanou sezónně nízké, přičemž v Itálii se očekává prudké ochlazení. Návrat k sezónním normám se očekává až v polovině příštího týdne.

https://cz.sputniknews.com/20220313/ted-bych-takovou-cenu-podepsal-obema-rukama-vuci-promluvil-o-smlouve-o-plynu-s-ruskem-17992339.html

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gazprom, rusko, plyn, evropská unie (eu), vývoz