Ján Čarnogurský: Ruská vojenská operácia je koncom svetovej hegemónie Spojených štátov

Ján Čarnogurský: Ruská vojenská operácia je koncom svetovej hegemónie Spojených štátov

Z postavenia svetového hegemóna sa zostupuje ťažko a bez silného úderu to vlastne ani nejde. Ruská operácia je pre Spojené štáty tým silným úderom, povedal v... 15.03.2022

Na úvod sa pán Čarnogurský určite zhodneme na tom, že konflikt na Ukrajine, ktorý prináša obete, zranenia i veľké škody, nie je dobré riešenie. Čo si myslíte, prečo muselo dôjsť až k takejto eskalácii konfliktu? Ktoré sú tie najväčšie príčiny?Čarnogurský:Rusko je najväčšia prekážka pre Západ a najmä pre anglosaský svet na získanie hegemónie vo svete. Nemecký kancelár Bismarck ešte v 19. storočí povedal, že Rusko možno poraziť len tak, ak sa proti nemu postaví Ukrajina. Preto sa Západ pokúša postaviť Ukrajinu proti Rusku. Tentoraz zorganizovaním Majdanu. Americké vojenské základne na Ukrajine by boli obrovskou pákou proti Rusku. Západ, na čele s USA, chce ovládnuť Rusko.Aj Vy ste videli v konaní Ukrajinského smerovania do NATO ohrozovanie bezpečnosti Ruska?Áno.Keďže ste bývalý slovenský predseda vlády a federálny vicepremiér, opýtam sa vás, ako by ste tento svár riešili? Skúste sa prosím vžiť do úloh oboch prezidentov.Prezident Putin pred začiatkom operácie súhlasil, že spor sa vyrieši ak Ukrajina dá záruky svojej neutrality. Niečo ako Rakúsko. Bol to veľký ústupok Ruska, pretože Ukrajine by zostali územia, ktoré jej pričlenili boľševici, aby si získali jej lojalitu. Zelenský s tým nesúhlasil. Asi to nestačilo Američanom, nemohli by si na Ukrajine stavať základne. Dohoda na neutralite Ukrajiny, medzinárodné záruky mohli byť jej súčasťou, bol by to jediný spôsob, ako sa vyhnúť sporu, dokonca až v ozbrojenej forme.Ako hodnotíte po právnej stránke pričlenenie Krymu k Rusku? Je to vynútená anexia, alebo rozhodnutie tamojších obyvateľov?V prvom rade v tom vidím riešenie existenčnej otázky bezpečnosti Ruska opreté o vôľu tamojších obyvateľov a odkaz dejín.Považujete tento akt za po právnej stránke za správny?Historická udalosť sa neopiera o právo, ona právo vytvára. Ruská federácia spomína článok 51 Charty OSN, ak podľa neho dôjde k ozbrojenému útoku na člena OSN, ten má právo na individuálnu alebo kolektívnu sebaobranu, ale to nepovažujem za podstatné. Ak by na Ukrajine vybudovali americké základne, alebo by Ukrajina získala atómové zbrane, Rusko by bolo reálne ohrozené a Rusko proti tomu zasiahlo. Zodpovedné politické vedenie krajiny má zvažovať svoje reálne šance v konflikte, cez ktorý chce dosahovať svoje politické ciele, teraz mám na mysli ukrajinské vedenie.O Ukrajine je známe, že patrí medzi najskorumpovanejšie krajiny, že neonacizmus tam stále klíči, dokonca v tomto duchu vychovávajú v táboroch aj mladých chlapcov, navyše exprezident Porošenko urobil vyznamenaním z Banderu Národného hrdinu a na východe Ukrajiny dochádzalo k barbarskej genocíde po rusky hovoriacich Ukrajincov. Čo si myslíte, dokáže to prezident Putin ponaprávať sám, alebo v spolupráci s Ukrajinským vedením štátu. ?Bude to chcieť čas, správnu politiku a bezpečnostné zabezpečenie ruskými silami.Ako sa pozeráte na jednostranné informovanie slovenskými mainstreamovými médiami, najmä televíznymi spravodajstvami?Slovensko je v područí Západu.Ako hodnotíte existencie biologických laboratórií na Ukrajine vyvíjajúcich smrteľné vírusy? Naše spravodajstvá to popreli formou vyjadrenia, hovorkyne Bieleho domu Psakiovej, ale jediný, kto spomenul, že to priznala aj námestníčka ministra zahraničných vecí Nulandová, bol moderátor Bielik v TA3 v relácii Téma.Bolo to aj na serveri Štandard. Spojené štáty nepoznajú medze pre svoju rozpínavosť a ukrajinské elity nepoznajú dno pre svoj úpadok.Ale aj zahraničné média ukazujú zábery spred niekoľkých rokov. Dokonca sa na internete objavila zhoreného parkovacieho domu v Bratislave, a aj Zbombardovaný Charkov v pozadí s morom!, čo bola fotografia po nedávnom ničivom výbuchu v Bejrútskom prístave ako dôsledok bombardovania Rusov na Ukrajine. Vojnová propaganda nemá hranice, spomeniem aj bombardovanie citlivých miest ako napríklad pôrodnicu, kde bol štáb a strieľne Azovcov, o čom sú aj zábery z dronov. Prečo sa objavujú takéto falošné informácie?Platí moja predchádzajúca odpoveď.Ako sa pozeráte na zatváranie úst niektorým webom a internetovým médiam? Vy ste to počas socializmu sám zažili. Dokonca ste si za protinázory a vydávanie tlačovín „posedeli“ od 14. augusta do 25. decembra 1989 vo vyšetrovacej väzbe .Z väzby ma dostal pád komunistického režimu. Asi sa teraz tiež blíži pád tohto režimu a nemám na mysli len režim od posledných parlamentných volieb.Projekt General Ost (vyhladenie slovanskej rasy) mal byť majstrovským dielom tímu Heydricha. Máte ten pocit, že západ v tejto teórii zničenia Slovanov aj vďaka vyprovokovaniu situácie na Ukrajine dodnes pokračuje? Ak by nebolo víťazstva Červenej armády pri Stalingrade, neexistovali by Slovania – teda ani Slováci, Česi, Rusi, Ukrajinci, Bielorusi, Poliaci, ani Juhoslovania i Bulhari.Heydricha zabili dvaja Slovania pri atentáte. Pri odpovedi na vašu otázku by som dal na prvé miesto, že Slovania sa nevedia zorganizovať, aby boli hrdí na seba. Ale nemusíme byť zase príliš pesimistickí. Prvú aj druhú svetovú vojnu vyhrali Slovania, aj keď v dejinných výhrach je vždy mnoho dialektiky (boja protikladov).K predchádzajúcej otázke ešte podotázka. V čom to je, že tých, čo nás chceli vyhladiť z povrchu zemského si vážime oveľa viac ako tých, ktorí zachránili našu existenciu?Platí moja predchádzajúca odpoveď a pokračujem, že pre začiatok môže stačiť, keď sa nás Západ bude báť.Skúste to prosím špecifikovať najmä smerom na zmýšľanie obyvateľov Slovenska a Česka?Po Mníchove sa Čechom mohlo zdať, že ich národná existencia je na okraji. Ale nakoniec patrili medzi víťazov vojny. SNP bolo vojensky porazené, ale nakoniec aj také povstanie stačilo, aby sme vyšli z tábora porazených vo vojne. A to všetko vďaka tomu, že patríme do veľkej rodiny Slovanov a slovanský Sovietsky zväz vo vojne zvíťazil. Pre porovnanie, Maďari také spojenectvo nemajú a z oboch vojen vyšli ako porazení.Náš premiér Heger cestoval do Bruselu s jasnou a dovolím si povedať fatamorgánovou požiadavkou, okamžite sa odstrihnúť od ruského plynu a ropy. Smeruje to však k závislosti od amerického bridlicového plynu a teda aj politickej závislosti. Ako sa na to pozeráte? Nie je za celým vojenským konfliktom najmä plynovod Nord Stream 2?Mám tendenciu v zahraničnej politike dávať na prvé miesto geopolitiku pred ekonómiou. Ale v tomto prípade súčasná slovenská vláda je jednoducho slabá. Napríklad maďarskej vláde nesiaha ani po členky.Myslíte si, že špeciálna operácia ruskej armády na Ukrajine je po odtrhnutí Kosova od Srbska a pričlenením Krymu k Rusku zavŕšením rozpadu mierového systému vytvoreného po druhej svetovej vojne?To by bolo príliš jednoduché vysvetlenie tým viac, že vami spomínané operácie sú protikladné a navzájom sa akoby vynulujú. Povojnový mierový systém končí, pretože sa zmenil povojnový pomer síl. Východ – Rusko, Čína, India a ďalšie krajiny sú silnejšie a Západ – Európa a Severná Amerika sú slabšie a zraniteľnejšie. Navyše Západ nechce bojovať a prijímať údery. Špeciálna operácia ruskej armády je len zviditeľnením existujúceho pomeru síl.Bidenova administratíva, NATO a Európska únia chcú zámerne udržiavať situáciu zjavnej nerovnováhy, a to práve preto, aby znemožnili akýkoľvek pokus o mierové riešenie ukrajinskej krízy a vyprovokovali Ruskú federáciu k vyvolaniu konfliktu. Súhlasíte s týmto tvrdením?Opäť mi to pripadá príliš zjednodušujúce. Z postavenia svetového hegemóna sa zostupuje ťažko. Bez silného úderu to vlastne ani nejde. Ruská operácia je tým silným úderom. Mimochodom, teraz vidieť, akú zásluhu má Donald Trump. Svojim víťazstvom v prezidentských voľbách v USA v roku 2016 oddialil tento konflikt o 4 roky. Za ten čas Rusko získalo predstih v nadzvukových raketách, ktoré sú schopné zasiahnuť USA a Rusko si mohlo trúfať ísť do tejto špeciálnej operácuie.Ďakujem za rozhovor

