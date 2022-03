https://cz.sputniknews.com/20220315/ni-krize-na-ukrajine-ukazala-tvar-zapadniho-rasismu-18008287.html

NI: Krize na Ukrajině ukázala tvář západního rasismu

NI: Krize na Ukrajině ukázala tvář západního rasismu

Ukrajinská krize předvedla celému světu, že se Západ dodnes opírá o rasistickou orientaci, píše americký časopis The National Interest.

Novinář Alireza Ahmadi byl překvapen výroky svých kolegů na téma ruské speciální vojenské operace, protože mnozí z nich zdůrazňují, že ke krizi „nedošlo na Blízkém východě“. Uvádí zejména výrok reportéra Charlie D'Agaty, který prohlásil, že Ukrajina „není místo podobné Iráku nebo Afghánistánu, kde konflikt zuří po desetiletí, <...> ale místo, na němž se to nedá očekávat, ani pomyslet, že se to může stát“.Autor poznamenal, že na pozadí společné sympatie Západu vůči Ukrajině vypadá zvlášť výrazně jeho vztah k Blízkému východu jako ke zdroji nekonečných válek. Považuje tento vztah za nebezpečný, protože zbavuje západní politiky odpovědnosti za stálé financování a podporu těchto válek.Novinář se domnívá, že neustálé oběti na Blízkém východě jsou v nejznámějších washingtonských médiích maskovány pojmem „vedlejší škody“, předání moderních zbraní „nejnezodpovědnějším hráčům regionu“ obhajováno jako program zaměstnanosti Američanů.„V zájmu spravedlnosti je třeba říci, že Amerika není jediná země, která má tento problém. Její četní evropští spojenci dělají totéž, také země třetího světa neopovrhují šovinistickými názory na sebe navzájem. Ale USA je supervelmoc. Globální vliv amerických vojáků a silových struktur činí vážný rozhovor o této otázce životně důležitým. Každé projednávání politiky USA vůči Jemenu, Palestině, nebo dokonce některým aspektům války s terorismem, které to všechno ignoruje, prostě není úplné,“ napsal na závěr Ahmadi.

