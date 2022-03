https://cz.sputniknews.com/20220315/v-kremlu-okomentovali-protiruske-sankce-ze-strany-zapadu-18014449.html

V Kremlu okomentovali protiruské sankce ze strany Západu

Ruské úřady se snaží využít těžkostí, které vznikly kvůli sankcím, ve vlastním zájmu, prohlásil mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov. 15.03.2022, Sputnik Česká republika

„Ruská ekonomika prožívá těžkosti, avšak všechny těžkosti, které prožíváme, poskytují zároveň možnosti rozvoje, obnovy, dosažení větší nezávislosti a zavedení nových výrob… Máme dobré pořekadlo: všechno zlé je k něčemu dobré. Vynasnažíme se využít nynějších těžkostí ve vlastním zájmu,“ řekl mluvčí Kremlu.Nesouhlasil s výrokem mluvčí Bílého domu Jen Psakiové, která včera prohlásila, že USA společně se svými spojenci „úplně zničily“ ekonomiku RF pomocí sankcí.Mluvčí Bílého domu poukázala včera na to, že USA společně se svými spojenci „úplně zničily“ ekonomiku RF pomocí sankcí zaváděných odvetou za speciální operaci na ochranu Donbasu.Den poté schválili členové Evropského parlamentu čtvrtý balík sankcí proti Ruské federaci. Budou zakázány nové investice do energetické sféry RF. Výjimka bude udělena pro mírový atom a pro přepravu energetických zdrojů do EU.Sankce EU se dotknou soukromých osob a organizací. Fyzické a právní osoby nebudou moci obchodovat s některými druhy zboží ani využívat služeb ratingových agentur. Cílem EU je způsobit maximální škody ruským elitám, zejména přiblíženým Kremlu. Za tímto účelem zakázala EU export luxusního zboží včetně elitních automobilů, šperků aj.

