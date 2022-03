https://cz.sputniknews.com/20220315/ve-francii-prohlasili-ze-macron-vyuziva-ukrajinske-krize-ve-svuj-prospech-18012732.html

Ve Francii prohlásili, že Macron využívá ukrajinské krize ve svůj prospěch

Ve Francii prohlásili, že Macron využívá ukrajinské krize ve svůj prospěch

Emmanuel Macron využívá ukrajinské krize k „zastrašování“ Francouzů před volbami. Píše o tom list Le Figaro s odvoláním na kandidátku na funkci prezidenta... 15.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-15T12:27+0100

2022-03-15T12:27+0100

2022-03-15T12:27+0100

česko

francie

emmanuel macron

prezident

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/18012820_0:0:2986:1680_1920x0_80_0_0_fe000d4f70ed553dcae18bd1e96a9610.jpg

„Prezident republiky využívá speciální operace Ruska na Ukrajině k tomu, aby občany zastrašil, protože se domnívá, že ten strach mu v předvolebním zápase pomůže,“ domnívá se politička.Upozornila na to, že v průběhu neformálního summitu nejvyšších představitelů EU promluvil Macron o „pesimistických“ očekáváních od jednání Ruska a Ukrajiny, později však v besedě s novináři podotkl, že je naladěn „optimisticky“.Francouzský prezident využívá tématu ukrajinského konfliktu k manipulování s veřejným míněním, což je podle Le Penové nepřijatelné.Kandidátka na funkci prezidenta Francie vystoupila kromě toho proti válce s Ruskem a zdůraznila, že „si to nepřeje ani jedna země světa“.Rusko zahájilo 24. února vojenskou operaci na Ukrajině. Prezident Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli v průběhu osmi let vystaveni ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Za tímto účelem se plánuje podle jeho slov provedení „demilitarizace a denacifikace Ukrajiny“ a postavení před soud všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti pokojným obyvatelům“ Donbasu.Odvetou zavedl Západ další protiruské sankce. Byly uvaleny mj. na několik největších bank včetně Sberbanku a VTB. Evropská unie, USA, Kanada a řada jiných zemí uzavřely nebe pro ruská letadla. Pro některé státní společnosti byly znesnadněny možnosti získání zahraničního kapitálu. Byly omezeny dodávky do Ruska hi-tech výrobků.

https://cz.sputniknews.com/20220315/fiala-se-chysta-do-kyjeva-na-schuzku-se-zelenskym-18012405.html

francie

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

francie, emmanuel macron, prezident, ukrajina