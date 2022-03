„Zajímavý slovník, typický pro manipulátory.“ Jak referovala ČT o útoku Ukrajinců v Doněcku

https://cz.sputniknews.com/20220315/zajimavy-slovnik-typicky-pro-manipulatory--jak-referovala-ct-o-utoku-ukrajincu-v-donecku-18012988.html

Ukrajina včera zaútočila raketou vybavenou kazetovou municí na Doněck. Raketu se podařilo sestřelit, ale spadlé trosky přesto zabily a zranily civilisty... 15.03.2022

Situace si tak, jak se dalo předpokládat, téměř žádný ohlas v českých médiích nevysloužila. Česká televize však na svém Twitteru krátce informovala, že v Doněcku došlo k obětem, ale formulování věty bylo přitom učiněno takovým způsobem, který nepředpokládá, že by událost vůbec měla mít nějaký význam při posuzování reality.„Ukrajinská raketa zabila v baště separatistů Doněcku dvě desítky lidí a dalších 28 zranila, tvrdí ruské ministerstvo obrany podle Reuters,“ uvedla ČT ve svém tweetu.Někteří sledující v komentářích upozornili, že sdělení redaktorů není pouhým informováním o faktech, ale zaujatým hodnocením, které ospravedlňuje akce jedné ze stran konfliktu a démonizuje druhou.„Na Donbase podle vyjádření českých médií i světových agentur zabíjela UA armáda již před válkou, od 2014. The Washington Post napsal o tom italském novináři, kterého zabil UA voják záměrně, dostal 20 let. Jeho fotky se často neukazují. Jen říkám, že nevinní umírají na obou stranách,“ upozornil Křivák Jaroslav.Většina uživatelů si ale v plném souladu s mainstreamovým postojem zvolila pozici popírání nebo racionalizace a odmítla tak zapojit událost v Doněcku do svého obrazu reality.„A tak když to tvrdí Rusové tak to přeci musí být pravda 😂😂😂 Přeci by nám nelhali 😂😂,“ tvrdí Sudeťák Gába.„No a co, je válka. Rusko střílí na Ukrajinu denně desítky raket, proč by nemohla Ukrajina taky nějakou vypálit???“ ptá se George THOR.V pondělí zasáhly ukrajinské ozbrojené formace střed Doněcka pomocí raket Točka-U. Podle údajů výkonného ministra zdravotnictví DLR Alexandra Opriščenka zahynulo 20 lidí. Celkem bylo do nemocnic převezeno 35 zraněných lidí, z nichž dva zemřeli, ostatním, včetně jednoho dítěte, je poskytována lékařská pomoc.Jak řekl na brífinku oficiální zástupce ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov, raketa Točka-U byla odpálena směrem na obytné čtvrti Doněcka ze severozápadu, z Krasnoarmejské oblasti, kterou ovládají ukrajinské nacionalistické jednotky. Nejvyšší představitel DLR Denis Pušilin upřesnil, že raketa byl zničena ve vzduchu, jinak by „bylo mnohonásobně více obětí“.Označil tuto událost za „genocidu civilistů“, akce nacionalistických batalionů byly kvalifikovány jako teroristický čin. Na patnáctý březen byl v DLR vyhlášen den smutku.Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině 24. února. Prezident Vladimir Putin řekl, že cílem této operace je „ochrana lidí, kteří byli osm let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Za tímto účelem má být provedena „demilitarizace a denacifikace Ukrajiny“, postaveni před soud všichni váleční zločinci odpovědní za „krvavé zločiny proti pokojným obyvatelům“ Donbasu.Podle sdělení Ministerstva obrany RF jeho ozbrojené síly útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky. S podporou ruských ozbrojených sil rozvíjejí skupiny DLR a LLR ofenzívu. Nejde však o okupaci Ukrajiny, zdůraznil Putin.. Podle údajů výkonného ministra zdravotnictví DLR Alexandra Opriščenka zahynulo 20 lidí. Celkem bylo do nemocnic převezeno 35 zraněných lidí, z nichž dva zemřeli, ostatním, včetně jednoho dítěte, je poskytována lékařská pomoc.

