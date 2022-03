https://cz.sputniknews.com/20220315/zelenskyj-ukrajina-pochopila-ze-nevstoupi-do-nato-to-je-pravda-to-musime-priznat-18016613.html

Zelenskyj: Ukrajina pochopila, že nevstoupí do NATO, to je pravda, to musíme přiznat

Zelenskyj: Ukrajina pochopila, že nevstoupí do NATO, to je pravda, to musíme přiznat

Je třeba přiznat, že Ukrajina nevstoupí do NATO, prohlásil prezident Volodymyr Zelenskyj na setkání nejvyšších představitelů států Joint Expeditionary Force... 15.03.2022, Sputnik Česká republika

„Celé roky jsme slyšeli o údajně otevřených dveřích, ale také jsme již uslyšeli, že tam nemůžeme vstoupit, to je pravda, to si musíme přiznat,“ řekl Zelenskyj.Zelenskyj znovu vyzval NATO, aby nad Ukrajinou zavedlo bezletovou zónu, ale dodal, že Kyjev chápe, k jakým důsledkům by to mohlo vést. Obavy členů aliance z hrozby třetí světové války přitom označil za „samohypnózu“.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu.

