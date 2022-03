https://cz.sputniknews.com/20220316/cr-se-chce-ukazat-jako-nejvic-rusofobni-stat-na-svete-politolog-o-navrhu-prijmout-ukrajinu-do-v4---18026322.html

ČR se chce ukázat jako nejvíc rusofobní stát na světě. Politolog o návrhu přijmout Ukrajinu do V4

Česká republika navrhne svým partnerům z Visegrádské čtyřky přijmout do aliance Ukrajinu. Společný bodem jsou podle Ministerstva obrany ČR „špatné zkušenosti v... 16.03.2022, Sputnik Česká republika

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁLV neděli 13. března ministryně obrany Jana Černochová prohlásila, že kromě možnosti přijmout Ukrajinu do NATO a Evropské unie je také nutné zvážit rozšíření Visegrádské čtyřky pomocí Ukrajiny. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce paní ministryně uvedla, že Ukrajina kromě bezprostředního sousedství se středoevropskými státy má také společné „negativní zkušeností v komunikaci s Ruskem“.Návrh paní ministryně zhodnotil politolog a docent Ruské státní humanitní univerzity (RGGU), fakulty mezinárodních vztahů a regionálních studií Vadim Truchačov.„Začneme tím, že současná česká vláda se snaží prezentovat jako nejvíce protiruský stát v Evropě, v čemž mimochodem předstihla Polsko nebo dokonce i Litvu. Iniciativa paní Černochové proto zcela odpovídá tomuto směru. Podobné myšlenky zaznívaly již v roce 2014 především od Polska. Ted´ je zřejmě řada na České republice,“ řekl politolog.Další dva kandidáti do aliance a maďarská kartaPodle jeho názoru je projekt paní ministryně předčasný kvůli tomu, že jiné sousední státy součástí V4 zatím nejsou. „Je to velmi divné, když si vezmeme v potaz to, že ani Rakousko ani Slovinsko doposud neposílily Visegrádskou čtyřku. Především jde o Slovinsko, bohatší Rakousko o to se možná ani moc nezajímá. Přijmout do V4 Ukrajinu a nepřijmout Slovinsko je víc než divné.“Druhým problematickým bodem by podle Truchačova byla nutnost přesvědčit o návrhu maďarského premiéra Viktora Orbána. „Maďarsko se k tomu postaví nadmíru záporně. Alespoň pokud v Maďarsku nedojde k výměně vlády po volbách, které proběhnou za tři týdny. Maďarsko bude proti podobnému rozšíření Visegrádské čtyřky kvůli špatnému vztahu k Maďarům v Zakarpatsku. Není jistota ani v postoji Slovenska. Navíc Slováci se snaží maximálně distancovat od ukrajinské otázky, není záruka, že z toho nápadu budou nadšeni,“ podotkl.Poslední poznámkou k aktuálnímu dění je podle politologa osobní krátká návštěva tří premiérů Kyjeva a setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, které proběhlo 15. března v pozdních večerních hodinách. Vysocí politici utajeně připravili návštěvu a cestovali vlakem přes území Polska.K tomu poznamenal: „Zřejmě se Slovinsko na tom domlouvalo s Ruskem, protože ani Polsko ani Českou republiku poslouchat v Rusku nebudou. Možná, že ruské vojenské letectvo se postará o bezpečnost tohoto vlaku. Všechny tyto iniciativy vůbec neovlivní dynamiku vojenské operace Ruska na Ukrajině.“Alternativa k Visegrádské čtyřceTémata těsnější spolupráce v rámci Visegrádské čtyřky se vynořila po poněkud skeptičtějších vyjádřeních politiků o středoevropské alianci jako takové. Koncem listopadu minulého roku Mikuláš Bek, bývalý prorektor Masarykové univerzity a současný ministr pro evropské záležitosti ČR, prohlásil, že V4 zdaleka není jediným partnerem České republiky a bude potřeba navázat spolupráci i s jednotlivými státy v západní Evropě. „V evropské politice musíme rozvíjet spojenectví na mnoha frontách. V některých věcech to bude V4, v některých možná bude nejbližším partnerem Francie,“ nechal se slyšet Bek a dodal: „Nemůžeme čekat, že díky Visegrádu vyřešíme všechny problémy, které nás na evropské scéně čekají.“Postoj k V4 nebyl jednotný v předvolební kampani stran sestavujících současnou vládu. Strana SPOLU ve svém předvolebním programu hodlala „pokračovat ve strategické spolupráci ve Visegrádské skupině“, kdežto Piráti a STAN zastávali dokonce stanovisko odpoutání se od aliance. Zejména místopředseda KDU-ČSL Ondřej Benešík. „Na premiérské úrovni jsme ve V4 hráli roli užitečných idiotů, když jsme plnili zájmy Maďarska. Je krátkozraké v tom pokračovat,“ tvrdil poslanec.Celkově se Visegrádská skupina podle Truchačova projevila pouze v jediném problému: boji proti přijímání uprchlíků v rámci kvót EU. „Ve všech ostatních otázkách V4 nikdy neprokázala skutečnou jednotu a je nepravděpodobné, že ji prokáže nyní, vzhledem k přítomnosti Maďarska. Poslední bod: to, že jsou Češi k tomuto formátu dost skeptičtí, ukazuje fakt, že Česká republika dnes možná nejvíce (ze všech států, pozn. red.) pracuje v EU na podkopání Orbánovy moci v Maďarsku,“ zdůraznil na závěr profesor Truchačov.VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL

