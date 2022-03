https://cz.sputniknews.com/20220316/fiala-promluvil-o-koalici-na-podporu-ruskych-dezerteru-vola-po-masivnim-dodani-zbrani-na-ukrajinu-18026608.html

Fiala promluvil o koalici na podporu „ruských dezertérů". Volá po masivním dodání zbraní na Ukrajinu

Fiala promluvil o koalici na podporu „ruských dezertérů“. Volá po masivním dodání zbraní na Ukrajinu

16.03.2022

V úvodním slově poděkoval Ukrajině a jejím vojákům a podotkl, že měl možnost vidět jejich boj na vlastní oči. Vyjádřil obdiv Ukrajině a Ukrajincům za jejich „statečný boj a odvahu, kterou projevují“. Dodal: „My to všichni vidíme, ale já jsem měl tu možnost to vidět na vlastní oči a ještě lépe pochopit to, co oni prožívají a s čím se musejí vyrovnávat“.Svou cestu odůvodnil nutností podpořit Ukrajince v boji a dát najevo, že v tom nejsou sami. Potvrdil, že je v pravidelném kontaktu s panem prezidentem Zelenským a předsedou ukrajinské vlády Šmyhalem.Podle slov Fialy nebyla cesta pouze symbolická, ale měla i konkrétní dopady. Diskutovalo se o 4 základních okruzích: o sankcích a jejich účinnosti, humanitární pomoci, o vojenské pomoci a o možnosti dalších diplomatických kroků za účelem řešení celkové situace.Pan premiér zdůraznil, že Ukrajina nyní potřebuje především dodávky zbraní, a ve svém proslovu důrazně vyzval k rychlým a pokud možno masivním dodávkám zbraní. Konkrétně jde podle jeho slov o protitankové a protiletecké střely. Dlouhodobým cílem je podle Fialy „vytvořit koalici států, nejen z EU, ale z dalších zemí a států severoatlantické unie, které by poskytovaly azyl ruským vojákům, kteří se rozhodnou nebojovat a dezertují.“Navíc předseda vlády podotkl, že je nezbytné vytvářet na Rusko nátlak. „Budeme co nejsilněji prosazovat a rozšiřovat sankce proti Rusku a vytvářet na něj všemi kanály tlak. Budeme-li to dělat, tak je šance, že nakonec dospějeme k mírovému diplomatickému řešení této situace,“ pronesl premiér.Plánování a průběh cestyČT se ptala pana premiéra na jeho svědectví z Kyjeva, co tam viděl, co případně zažil, jaké má dojmy z cesty a setkání s ukrajinským premiérem a prezidentem Ukrajiny. „Těžko se o tom mluví. Je to město, které je ve válce a je to vidět. Z Kyjeva odešlo milion lidí, město je vyprázdněno. Celé jednání probíhalo v prostorách, které zajišťovaly alespoň nějakou míru bezpečnosti, ale rozhodně ne za situace, kterou by se dalo označit jako běžné podmínky pro diplomatické jednání… nechci říkat podrobnosti, protože cokoliv bych řekl, by mohlo být nějakým způsobem využito, to dělat nebudu.“Cesta samotná byla podle slov premiéra plánována velmi krátce: „Domluvili jsme se na našem úmyslu předběžně v pátek ve Versailles. Definitivní potvrzení probíhalo až během pondělí. Vědělo to velmi málo lidí z bezpečnostních důvodů.“ Fiala ocenil práci polského premiéra Morawieckého a dodal, že Polsko má spoustu kontaktů, které umožnily organizovat cestu a jednání. S ostatními premiéry se Fiala potkal v Polsku u hranic s Ukrajinou. Většinu cesty podle jeho slov absolvovali vlakem.Původní nápad týkající se jednání se Zelenským měl premiér Slovinska Janša. Ve Versailles se domluvili s Polskem a vycestovali jako zástupci tří států. Podle názoru Fialy nelze nikomu vyčítat, že tam nejel: „Jeli jsme tam 3 premiéři, protože jsme se tak domluvili“.Další premiéři byli o cestě informováni, stejně jako předsedkyně EK Ursula von der Leyenová a předseda Evropské rady Charles Michel. Přitom podle slov premiéra na jednání Evropskou radu nezastupovali. Dodal, že pan prezident Miloš Zeman byl o cestě informován a souhlasil s ní.Premiér navrhuje stupňovat nátlak na RuskoFiala také uvedl svou představu o tom, jak EU a účastníci jednání mohou pomoci Ukrajině. Jedná se především o diplomatický a sankční nátlak a dodávky zbraní: „Jakékoliv diplomatické řešení musí být postaveno na ukrajinském rozhodnutí. To znamená, že není možné uvažovat o jakýchkoliv řešeních, která tady udělají nějaké země a budou na úkor Ukrajiny. Ukrajina musí být ten hlavní, kdo bude sedět u jednacího stolu, až Rusko bude ochotné jednat. Jejich předpokladem, a o tom jsem přesvědčen, je stále větší tlak na Rusko… Naše podpora boje Ukrajinců je včetně nebo hlavně formou vojenské techniky, vojenských dodávek. My musíme tlačit na Rusko všemi způsoby, sankcemi, diplomatickými formami, aby Rusko pochopilo, že agrese není cestou, kterou si slibovali.“Premiér okomentoval i návrh Kaczyńského, týkající se nutnosti mírové mise NATO na Ukrajině. Podle něho je to varianta, o které je třeba uvažovat, až skončí boje. Mise může být podle jeho názoru postavená na bázi NATO nebo OSN. Proseb a výzev od Ukrajiny je podle premiéra několik. Znovu zdůraznil, že tou hlavní je vojenská technika. „Musí se jednat rychle, během několika dnů, protože za 14 dní už bude pozdě,“ zdůraznil český premiér.

