https://cz.sputniknews.com/20220316/je-to-jinak-nez-je-nam-prezentovano-znamy-reziser-prozradil-co-ukazala-cesta-fialy-do-kyjeva--18023097.html

„Je to jinak, než je nám prezentováno.“ Známý režisér prozradil, co ukázala cesta Fialy do Kyjeva

„Je to jinak, než je nám prezentováno.“ Známý režisér prozradil, co ukázala cesta Fialy do Kyjeva

Český filmový scenárista a režisér Igor Chaun okomentoval cestu premiéra Petra Fialy do Kyjeva, kterou předseda vlády podnikl společně se svými kolegy z Polska... 16.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-16T17:44+0100

2022-03-16T17:44+0100

2022-03-16T18:21+0100

česko

petr fiala

rusko

ukrajina

cenzura

igor chaun

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/18022745_233:99:2967:1637_1920x0_80_0_0_17f5d24e56720a5fcb671cad525c70b0.jpg

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁLVčerejší cesta premiérů České republiky, Polska a Slovinska do Kyjeva za účelem setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským ukazuje, že ozbrojený konflikt na Ukrajině není takový, jak ho prezentují místní média, domnívá se český režisér Igor Chaun.Kromě toho se ohrazuje proti šíření cenzury, která se v poslední době uplatňuje v evropské společnosti. Jedná se především o média a další zdroje, které poskytují alternativní informace o tom, co se děje na Ukrajině. Chaun se obává, že takové praktiky mohou přivést k omezení svobody slova a sklouznutí k totalitě.Zákaz RT a Sputniku v EUPřed několika dny odborový svaz pracovníků řecké státní televize a rádia ERT uvedl, že Evropská unie provádí politiku mccarthismu a zakazuje RT a Sputnik, v důsledku čehož je v Řecku potlačována svoboda slova a svoboda tisku. Informování o událostech na Ukrajině státním kanálem podle svazu není objektivní.VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL

https://cz.sputniknews.com/20220315/zapad-zcela-ignoroval-tragedii-v-donecku-kreml-komentuje-absenci-reakce-na-vrazdu-civilistu-18015443.html

rusko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

petr fiala, rusko, ukrajina, cenzura, igor chaun