Kyjev navrhuje rakouskou nebo švédskou variantu státu, oznámil vedoucí ruské delegace

2022-03-16T12:39+0100

„Zachování a rozvoj neutrálního statusu Ukrajiny, demilitarizace Ukrajiny – projednává se celý komplex otázek spojených s rozměry ukrajinské armády. Ukrajina navrhuje rakouskou nebo švédskou variantu neutrálního demilitarizovaného státu, ale přitom státu, který by měl vlastní armádu a vojensko-námořní síly. Všechny tyto otázky jsou posuzovány na úrovni vedení ministerstev obrany Ruska a Ukrajiny,“ řekl Medinskij.Vedoucí ruské delegace připomněl, že „neutrální status má Ukrajina už nyní“. „Právě za podmínky neutrality vystoupila Ukrajina ze složení Sovětského svazu v roce 1991, a tato neutralita je zakotvena v Deklaraci o svrchovanosti Ukrajiny,“ zdůraznil.„Ne, to ne zcela odpovídá skutečnosti. Téma denacifikace a zpřísnění trestů, uplatnění práva, v první řadě trestů za heroizaci nacismu, neonacismu a extremismu na jejich základě zůstává i nadále důležitým bodem na pořadu jednání,“ řekl Medinskij.Demilitarizace UkrajinyMluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov na dnešním brífinku sdělil, že za poslední den ruské vojenské jednotky zničily 128 objektů ukrajinské armády, včetně protiletadlového systému Buk-M1, protiletadlového raketového kompletu Osa, čtyř radiolokačních stanic, čtyř velitelských stanovišť, sedm muničních skladů a 68 míst shromáždění vojenské techniky.„Za poslední den ruským letectvem a protivzdušnou obranou byly sestřeleny dva ukrajinské letouny Su-25 vedle Černihiva, jedna stíhačka MiG-29 v obci Novaja Bykovka a čtyři bezpilotní letouny,” uvedl ruský generál.24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.

