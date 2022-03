https://cz.sputniknews.com/20220316/lavrov-nynejsi-situace-je-epochalni-probiha-boj-o-to-jak-bude-vypadat-svetovy-rad-18023442.html

Lavrov: nynější situace je epochální, probíhá „boj” o to, jak bude vypadat světový řád

Lavrov: nynější situace je epochální, probíhá „boj" o to, jak bude vypadat světový řád

Situaci kolem Ukrajiny se nepodařilo urovnat mírovým způsobem, protože to nechtěl Západ. Prohlásil to v interview pro televizní stanici RBK ministr... 16.03.2022, Sputnik Česká republika

„Nejde vůbec o Ukrajinu. Přesněji řečeno, ne tak o Ukrajinu, jako o světový řád. USA dostaly pod sebe Evropu. To je epochální okamžik v moderních dějinách. Odráží boj o to, jak bude vypadat světový řád,“ řekl Lavrov.Podle slov ruského ministra si vymyslely západní země termín „světový řád zakládající se na určitých pravidlech“. „Tato pravidla se psala v úzkém kruhu. Souběžně se vytvářely úzké neoficiální struktury. Existuje humanitární právo a speciální úřad OSN. A v EU zřídili zvláštní partnerství v této otázce, v němž se rozhodnutí přijímají bez ohledu na světové společenství.“Prohlásil také, že Rusko nevidí ze strany USA žádnou zainteresovanost v co nejrychlejším urovnání konfliktu kolem Ukrajiny.Demilitarizace UkrajinyMluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov na dnešním brífinku sdělil, že za poslední den ruské vojenské jednotky zničily 128 objektů ukrajinské armády, včetně protiletadlového systému Buk-M1, protiletadlového raketového kompletu Osa, čtyř radiolokačních stanic, čtyř velitelských stanovišť, sedm muničních skladů a 68 míst shromáždění vojenské techniky.„Za poslední den ruským letectvem a protivzdušnou obranou byly sestřeleny dva ukrajinské letouny Su-25 vedle Černihiva, jedna stíhačka MiG-29 v obci Novaja Bykovka a čtyři bezpilotní letouny,” uvedl ruský generál.24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.

