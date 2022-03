https://cz.sputniknews.com/20220316/na-nas-strilely-tanky-civiliste-o-ostrelovani-ukrajinskou-armadou-a-evakuaci-z-mest-18025458.html

„Na nás střílely tanky.“ Civilisté o ostřelování ukrajinskou armádou a evakuaci z měst

„Na nás střílely tanky." Civilisté o ostřelování ukrajinskou armádou a evakuaci z měst

Navzdory rusko-ukrajinským dohodám o otevření humanitárních koridorů zůstává evakuace civilistů z některých ukrajinských regionů nebezpečná. Uprchlíci, kterým... 16.03.2022, Sputnik Česká republika

Ukrajina pokračuje v cynickém porušování dohod o humanitárních koridorech, nacionalisté zintenzivnili střelbu do humanitárních koridorů z Mariupolu, informoval před několik dny generálplukovník Michail Mizincev, náčelník Národního centra řízení obrany RF. Na dalších koridorech přitom nedochází k informování obyvatel, lidé v mnoha regionech nemají žádné spojení.Ludmila, která byla evakuována z Mariupolu do novoazovské nemocnice, vyprávěla, že Ozbrojené síly Ukrajiny rozstřílely z tanků bytový dům. Dodala, že ukrajinští ozbrojenci nepouštějí z Mariupolu dospělé ani děti.Zároveň uvedla, že v současné době není ve městě zásobování potravinami ani vodou. V posledních dnech bylo nutné vypustit vodu z topného systému.Dříve Pavlo Kirilenko, šéf Doněcké oblastní vojensko-civilní správy, která je pod kontrolou Kyjeva, řekl, že v úterý bude možné opustit Mariupol soukromou dopravou po humanitárním koridoru. Civilisté říkají, že to není tak úplně pravda.Obyvatelé, kteří „ zázrakem“ opustili nebezpečné zóny, říkají, že mnozí, kteří se pokusili evakuovat, byli zastřeleni.13. března ukrajinské bezpečnostní síly zahájily palbu na auto s civilisty, kteří se snažili evakuovat z Rubižného, uvedli v LLR. Jeden člověk zemřel, čtyři byli zraněni a převezeni do luhanské nemocnice.

UA ostřelovala bytový dům, řekla obyvatelka Mariupolu Ludmila, která byla evakuována z Mariupolu do novoazovské nemocnice, vyprávěla, že Ozbrojené síly Ukrajiny rozstřílely z tanků bytový dům. Dodala, že ukrajinští ozbrojenci nepouštějí z Mariupolu dospělé ani děti. 2022-03-16T21:16+0100 true PT0M54S

„Zázrakem“ jsme opustili Mariupol, řekli ukrajinští uprchlíci „Zázrakem“ jsme opustili Mariupol, řekli ukrajinští uprchlíci. 2022-03-16T21:16+0100 true PT2M06S

Rodina z Rubižného vyprávěla, jak se dostala pod ostřelování během evakuace 13. března ukrajinské bezpečnostní síly zahájily palbu na auto s civilisty, kteří se snažili evakuovat z Rubižného, uvedla LLR. Jeden člověk zemřel, čtyři byli zraněni a převezeni do luhanské nemocnice. 2022-03-16T21:16+0100 true PT1M34S

