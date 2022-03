https://cz.sputniknews.com/20220316/narodni-garda-rf-odrazila-utok-nacionalistu-na-kachovskou-vodni-elektrarnu-na-ukrajine-18024168.html

Národní garda RF odrazila útok nacionalistů na Kachovskou vodní elektrárnu na Ukrajině

Poté, co Ozbrojené síly RF na začátku vojenské operace bez boje ovládly Kachovskou vodní elektrárnu na Ukrajině, strategický objekt byl vzat pod ochranu ruskou... 16.03.2022, Sputnik Česká republika

„Praporová taktická skupina Národní gardy RF ve spolupráci s vojáky ruských Ozbrojených sil úspěšně odrazila útok neonacistů, kteří se snažili dobýt stanici, a nedopustila lidské ztráty. Vzhledem k tomu, že jedinou přepravou od Záporoží do Nové Kachovky přes Dněpr je Kachovská elektrárna, byl přes ni zorganizován zelený koridor. Nyní se uprchlíci mohou vrátit domů,“ uvedli v Národní gardě RF.Připomeneme, že ukrajinská strana předala Kachovskou vodní elektrárnu bez boje, místní polovojenská stráž složila zbraně a odešla domů. Po následném úspěšně odraženém útoku ze strany nacionalistického praporu Dněpr se na elektrárně začal obnovovat normální život.Uvádí se také, že nacionalisté při útěku zaminovali zdymadla a odpojili je od energie. Do každého zvedacího mechanismu bylo nacpáno pět kilogramů troleje. Pyrotechnici Černomořského loďstva a Jižního vojenského okruhu k dnešnímu dni již provedli rozsáhlé práce na čištění hydraulických konstrukcí od výbušných předmětů.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.

vodní elektrárna, ukrajina, rusko, nacionalismus, ozbrojené síly, národní garda