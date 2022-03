https://cz.sputniknews.com/20220316/nemecko-se-v-zime-neobejde-bez-ruskeho-plynu-uvedli-ve-spolecnosti-eon-18026211.html

Německo se v zimě neobejde bez ruského plynu, uvedli ve společnosti E.ON

Nebude možné bez problémů zvládnout příští zimu bez ruského plynu. Oznámil to na tiskové konferenci šéf koncernu E.ON Leonhard Birnbaum. 16.03.2022, Sputnik Česká republika

„Pokud v krátkodobé perspektivě dojde k eskalaci, uvidíme mnohem vyšší ceny… Předpokládám, že nebudeme schopni uspokojit poptávku… poptávku v průmyslu a vytápění. To znamená, že musíme počítat s tím, že přinejmenším příští zimu budeme muset provádět odstávky. Tato zima skončila. Naštěstí byla teplá, ale nemohu slíbit, že se to příští zimu zopakuje. Už jsem říkal loni, že si nedokážu představit, že to zvládneme bez ruského plynu, aniž by došlo k odstávkám,“ řekl Birnbaum.Zároveň největší energetický podnik v Německu oznámil, že přestal u obchodních společností kupovat plyn od společnosti Gazprom, a to kvůli situaci na Ukrajině.„Co se týče časového rámce, záměrně jsem mluvil o krátkodobé perspektivě, hovoříme o dvou až třech letech. Máme zprávy, že můžeme počítat se zprovozněním LNG terminálu do konce příštího roku. Byl by to německý rekord. Proto raději počítejme se třemi lety,“ prohlásil Birnbaum, když odpovídal na otázku, jak rychle bude možné zbavit se závislosti na ruském plynu.

