Proč Heger nejel do Kyjeva? Bylo zjištěno, kdo odradil slovenského premiéra od schůzky se Zelenským

Předseda slovenské vlády Eduard Heger necestoval do obklíčeného ruskými vojsky Kyjeva, jak to třeba udělali premiéři Česka, Polska a Slovinska. Slovenská média... 16.03.2022, Sputnik Česká republika

Setkání premiérů Česka, Polska a Slovinska s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Kyjevě upoutalo pozornost světových médií, která vychvalovala středoevropské politiky za jejich odvážné rozhodnutí přijet do města částečně obklíčeného ruskými vojenskými jednotkami. Podniknout tuto cestu mohl i předseda vlády Slovenské republiky Eduard Heger, který však tuto možnost odmítl. Připomeňme, že se toto pondělí Heger setkal s papežem Františkem ve Vatikánu.Slovenská média uvádějí, že důvodem, proč Eduard Heger nepodpořil iniciativu svých zahraničních partnerů, je odmítavý postoj bezpečnostních složek. Podle zdroje zástupci bezpečnostních složek nedoporučili Hegerovi cestovat do Kyjeva, a to z bezpečnostních důvodů. Nabídku vydat se do Kyjeva spolu s dalšími středoevropskými politiky Heger údajně dostal od polského premiéra Mateusze Morawieckého.Cesta premiérů do KyjevaBezpečnostní analytik Jaroslav Štefec se ve svém příspěvku na Facebooku podělil o vlastní postřehy spojené se včerejší kyjevskou schůzkou premiérů Česka, Polska a Slovinska s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Analytik se totiž domnívá, že by nebylo zbytečné si klást otázky ohledně účelnosti a skutečných motivů podobných návštěv.Analytik přiznává, že netuší, kdo vydal povel „vyrazit do Kyjeva“, ale přitom se domnívá, že cíle takové návštěvy nejsou tak vznešené jako morální podpora země v nouzi.

