Putin: Taktika ruského ministerstva obrany na Ukrajině se plně osvědčila

Ruský prezident Vladimir Putin komentuje průběh speciální operace na Ukrajině. 16.03.2022, Sputnik Česká republika

kud by ruské jednotky působily pouze v Donbasu, nevedlo by to k odstranění hrozby, ležela by tam nová frontová linie, prohlásil Putin.

