Robejšek: Ukrajina si od Západu slibovala víc, nemůže si však dovolit se se Západem rozhádat

Politolog a ekonom Petr Robejšek v rozsáhlém rozhovoru pro Rádio Universum nastínil geopolitické a hospodářské důsledky probíhající vojenské operace Ruska na... 16.03.2022, Sputnik Česká republika

Na úvod český politolog a publicista prozradil, v čem spočívají zájmy západu v usilovné společné podpoře Ukrajině. Západní zájmy podle něho kotví v ekonomické, ale také politické rovině. „Pod postojem Svobodu Ukrajině skrývá zájem o nové trhy, o vliv na bezprostřední blízkost Ruska, a zajištění surovinových dodávek, ale třeba i o to, jak pro oba spolky, tedy EU a NATO, zajistit další úlohy, protože všechny spolky žijí a udržují se jenom tím, že plní nějaké nové funkce,“ poznamenal Robejšek.Okomentoval i budoucnost vztahů Ruska se Západem. Podle něho nedojde o nenávratné poškození: „I když to dnes tak vypadá, ale je to spíše povrchní obraz mediálního a společenského vlnění. Fakticky platí Palmerstonova věta (lord Henry Temple Palmerston, britský premiér z dob napoleonovských válek, pozn. red.), a v tomto případě nemáme žádné věčné nepřátele a nemáme žádné věčné přátele – máme jen věčné zájmy.“Ruské hospodářství přežije, ale má to háčekJako ekonom se vyjádřil i k hospodářským následkům sankcí proti Rusku. Operoval přitom dle vlastních slov dostupnými fakty. Současnou ruskou ekonomiku charakterizoval jako relativně zralou, zdravou a stabilní. Ruská ekonomika se podle něho vyznačuje charakteristikami, které ani některé západní státy nemohou nabídnout: daň z příjmu činí 13 procent, regulace podnikání je poměrně nízká, dluh veřejného sektoru činí asi 20 procent HDP.Zásadní vliv na ruskou ekonomiku by ovšem mělo okamžité zastavení dovozu surovin, které by mohlo výrazně poškodit i Západ kvůli těsné provázanosti světového obchodu: „To jediné, co Rusku může okamžitě a skutečně uškodit, je totální odříznutí od exportu surovin, to znamená nafty a plynu. V tu chvíli by mělo Rusko velké problémy, ale k tomu je třeba – jsem tady kvůli faktům – upozornit na to, že problémy by měl i Západ… Provázanost světového obchodu působí v tomto ohledu takříkajíc stabilizačně.“Třetí strana z toho těží. Posílí se i národní státyPodle Robejška jsou Číňané ti, kteří profitují z aktuální situace sankčního režimu proti Rusku. Popsal je jako „mistry lsti, taktiky a diplomatické hry“. Podle názoru ekonoma jsou Číňané momentálně silnější, a proto si mohou dovolit hrát se všemi stranami. Zejména by mohla asijská velmoc přispět ke zmenšení ruské izolace tím, že se stane převodní pákou pro obchody Ruska se světem, na úkor možných následků ze strany Spojených států.Současnou situaci ekonom označil za konec globalizace, který pro Evropu znamená, že se svět poté rozdělí na dva obchodní bloky: čínsko-ruský, asijský, a americko-evropský. Přitom tím, kdo prohraje, je podle jeho názoru Evropská unie. Její postavení pramení z toho, že se ne dost důsledně snažila uskutečňovat své sny o velmoci Evropa a neměla dostatečný patriotismus Evropanů. To nezbytně povede k tomu, že nabude význam národní stát, což po České republice bude vyžadovat více se starat sama o sebe.V této souvislosti Robejšek okomentoval i úzkou provázanost vztahů Německa a Ruska. Podle něho jde o vzájemnou závislost, geopolitickou spjatost obou států, a to navzdory jakýmkoliv prohlášením evropských politiků. „Podle mého názoru je americká politika nejenom vůči ukrajinské otázce, ale vůbec směrem k Evropě, nesena právě tím, že Spojeným státům, z logických důvodů, tato blízkost Ruska s Německem vadí. Možná jim vadí mnohem více než Evropa, protože Evropa svůj sen o síle nenaplnila,“ poznamenal Petr Robejšek.

