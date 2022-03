https://cz.sputniknews.com/20220316/rusini-vyzvali-putina-aby-premenil-zapadni-ukrajinu-na-karpatskou-rus-18017059.html

Rusíni vyzvali Putina, aby přeměnil západní Ukrajinu na Karpatskou Rus

Představitel zakarpatských Rusínů Pjotr Gecko zveřejnil prohlášení, ve kterém vyzval prezidenta RF Vladimira Putina k přeměně západní Ukrajiny na Karpatskou... 16.03.2022, Sputnik Česká republika

Gecko vyjmenoval Putinovi historické události, které předcházely ztrátě právního postavení Rusínů v současné Ukrajině. Lídr národnostní menšiny vyjádřil naději, že v rámci ruské speciální operace se Rusínům podaří obnovit státnost na svém historickém území, které dnes nemá na Ukrajině národní autonomii.„Rusíni oficiálně podpořili stanovisko vedení Ruské federace vůči Ukrajině. V kontextu donucení Ukrajiny k míru a [budoucí] federalizaci [ukrajinských] zemí navrhujeme přeměnit západní Ukrajinu na Karpatskou Rus,“ vytýčil Gecko konečný politický cíl Rusínů.Není to poprvé, co se hlavní představitel Rusínů obrací na Putina se žádostí o podporu. Národnostní menšina očekává, že jim Moskva pomůže obnovit rusínskou státnost a zrušit rozhodnutí o její likvidaci po druhé světové válce. V roce 2014 už Gecko žádal ruského prezidenta, aby provedl mírovou operaci.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byla vyřazována z provozu vojenská infrastruktura a objekty. Za podpory Ozbrojených sil Ruské federace rozvíjejí jednotky DLR a LLR ofenzívu.

