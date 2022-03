Růst cen benzínu je v Česku vyšší než růst cen ropy. Může za to neschopná vláda, tvrdí Paroubek

„Fialova vláda v rámci tažení proti Putinovi se vrhla především na fabriky patřící do koncernu Agrofert s tím, že už nebude přimíchávána do pohonných hmot biosložka, kterou tyto fabriky vyrábějí z řepky. Jediný smysl celé operace vlády je v tom, že zmíněné výrobní závody patří do svěřenského fondu, který řídí koncern Agrofertu Andreje Babiše,” píše bývalý premiér.