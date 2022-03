https://cz.sputniknews.com/20220316/silam-llr-se-podarilo-evakuovat-skupinu-obyvatel-rubizneho-18021157.html

Silám LLR se podařilo evakuovat skupinu obyvatel Rubižného

Jednotky Lidových milicí LLR zajistily obyvatelům města Rubižne bezpečný východ z ostřelování, sdělil oficiální zástupce resortu obrany republiky Ivan... 16.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-16T08:44+0100

2022-03-16T08:44+0100

2022-03-16T08:44+0100

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

ukrajina

evakuace

luhansk

„Během postupu směrem na Severodoněck, zejména v sektoru Severodoněck, Lysyčansk, Rubižne, poskytují vojáci lidových milicí při osvobozování území všestrannou podporu místnímu obyvatelstvu.Dnes byl organizován humanitární koridor a odvoz místních obyvatel z ostřelování (z Rubižného - pozn.), kteří byli doslova rukojmími tamní situace. Ukrajinská armáda jim nedovolila evakuaci,“ řekl.Filiponěnko upřesnil, že nyní je v Luhansku několik rodin s dětmi, které se podařilo evakuovat.„Oni (ukrajinští vojáci. - pozn.) seděli prostě v našich bytech, vojáci nás vystěhovali, podle zákona je to prý povoleno. Vystěhovali lidi - jděte, kam chcete. Šli jsme a schovávali se, kde se dalo,“ vypráví Oksana, evakuovaná obyvatelka Rubižného.Ukrajinské úřady podle jejích slov nenabídly žádnou možnost evakuace a neposkytly pomoc. Rubižne se podařilo opustit pouze tehdy, když do města vstoupily síly LLR.Předtím republika informovala, že lidové milice obkličují ukrajinské bezpečnostní síly v Severodoněcku a Lysyčansku. Ministerstvo obrany zdůraznilo, že obyvatelé těchto měst a nedalekého Rubižne se snaží hromadně evakuovat, mimo jiné do LLR. V pondělí se objevila informace, že ukrajinští ozbrojenci rozstříleli auto se sedmičlennou rodinou, která se snažila opustit Rubižne.

ukrajina

luhansk

ukrajina, evakuace, luhansk