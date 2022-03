https://cz.sputniknews.com/20220316/stefec-o-ceste-fialy-do-kyjeva-slozeni-delegace-premieru-ledacos-napovida-18022252.html

Štefec o cestě Fialy do Kyjeva: Složení „delegace premiérů“ ledacos napovídá

Bezpečnostní analytik Jaroslav Štefec se ve svém příspěvku na Facebooku podělil o vlastní postřehy spojené se včerejší kyjevskou schůzkou premiérů Česka... 16.03.2022, Sputnik Česká republika

„Ještě taková kacířská myšlenka: jestli budou v každém vlaku naloženém municí jezdit do Kyjeva 1 - 3 premiéři zemí EU, jak dlouho to bude trvat, než nám dojdou? Budou jezdit na směny? A budou za to mít příplatky? A jedna možná ještě kacířštější: Jak je možné, že o této „cestě tří premiérů“ vedení EU do poslední chvíle nic nevědělo?“ ptá se Štefec.Analytik k tomu připomněl jeden vtip, který vznikl o generálním tajemníkovi KSČ Gustávu Husákovi za socialismu.Analytik přiznává, že netuší, kdo vydal povel „vyrazit do Kyjeva“, ale přitom se domnívá, že cíle takové návštěvy nejsou tak vznešené jako morální podpora země v nouzi.„Na druhou stranu ... třeba se panu Fialovi podaří dojednat navýšení dodávek pšenice. Ono čtvrt miliónu hladových krků navíc není jen tak! A její cena raketově roste,“ uzavřel celou věc analytik.

