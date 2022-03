https://cz.sputniknews.com/20220316/ukrajinska-armada-ostrelovala-kolonu-s-uprchliky-tvrdi-ruske-ministerstvo-obrany-18028634.html

Ukrajinská armáda ostřelovala kolonu s uprchlíky, tvrdí ruské ministerstvo obrany

Na místě jsou čtyři mrtví. Jsou i zranění. Událost se odehrála poblíž Charkova. 16.03.2022, Sputnik Česká republika

Uprchlíci směřovali humanitárním koridorem směrem do Ruska. Čtyři lidé zahynuli. Ve středu večer to oznámil náčelník Národního střediska řízení obrany Ruské federace, generálplukovník Michail Mizincev.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu.

