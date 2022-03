https://cz.sputniknews.com/20220317/protiruske-sankce-vyrazne-zasahly-nizozemske-podniky-priznala-tamni-vlada-18025188.html

Protiruské sankce výrazně zasáhly nizozemské podniky, přiznala tamní vláda

Sankce zavedené Evropskou unií proti Ruské federaci mají závažné následky pro nizozemské podnikatele, uvedla vláda Nizozemska. Podle dostupných informací v... 17.03.2022, Sputnik Česká republika

Evropský byznys již začíná cítit dopad protiruských opatření. Přiznává to i nizozemská vláda, která ve své zprávě uvádí, že sankce mají negativní dopad i na místní podniky.Uvádí se, že počet dotazů ze strany nizozemských podnikatelů, kteří mimo jiné podnikají i v Rusku, na adresu Nizozemské agentury pro podnikání prudce vzrostl v posledních týdnech kvůli vzniklé situaci. Podnikatelé se ptají, zda stále mají právo spolupracovat s ruskými firmami či fyzickými osobami.V současné době nizozemská vláda hledá alternativní trhy a posílá podnikatele do obchodních misí s tím, aby zjistili, kde mohou vést svůj byznys.EU uvalila na Rusko další sankceEvropská unie v úterý uvalila personální na ruské podnikatele. EU dále zakázala exportovat do Ruska luxusní předměty, importovat z Ruska výrobky z ocele a železa a investovat do ruského energetického odvětví. Je zakázáno uzavírat dohody s největší ruskou ropnou společností Rosněfť.Podle zdroje v EU celkový export luxusních předmětů dosahuje 80 miliard eur ročně, z toho na Rusko připadá pouze 3,53 miliardy eur. Ztráty tak nebudou pro EU tolik citlivé.

