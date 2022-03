https://cz.sputniknews.com/20220317/putin-poslednich-osm-let-prokazalo-jak-spravna-byla-svobodna-a-vedoma-volba-krymcanu-18032340.html

Putin: Posledních osm let prokázalo, jak správná byla svobodná a vědomá volba Krymčanů

Putin: Posledních osm let prokázalo, jak správná byla svobodná a vědomá volba Krymčanů

Ruský prezident Vladimir Putin v předvečer výročí znovusjednocení Krymu s Ruskem provedl jednání o situaci v regionu. 17.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-17T14:19+0100

2022-03-17T14:19+0100

2022-03-17T14:19+0100

svět

vladimir putin

krym

rusko

ukrajina

rozvoj

dějiny

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/15004383_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_68bc378f32d7e3bd4dacfcb4a76e9a62.jpg

Během jednání Putin prohlásil, že posledních osm let prokázalo, jak správná byla „svobodná a vědomá volba Krymčanů, když se rozhodli znovu se spojit s Ruskem“. Prezident v tétou souvislosti navrhl prodloužit platnost státního programu rozvoje Krymu a Sevastopolu do roku 2027 a v budoucím horizontu i do roku 2030. Putin také uvedl, že se velké ruské společnosti včetně bank už nemají čeho bát a mohou tedy začít pracovat na území Krymu.VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁLDemilitarizace a denacifikace UkrajinyDne 24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu.Dne 6. března prohlásil nejvyšší představitel DLR Denis Pušilin, že Ukrajina plánovala útočnou operaci v Donbasu a na Krymu. Podle údajů rozvědky DLR a výpovědí ukrajinských válečných zajatců měl být útok zahájen 8. března.

https://cz.sputniknews.com/20220315/18017967.html

krym

rusko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladimir putin, krym, rusko, ukrajina, rozvoj, dějiny