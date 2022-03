https://cz.sputniknews.com/20220317/ruska-fsb-sdelila-jak-se-v-usa-natacel-fakeovy-film-o-sovetskych-vojacich-18032403.html

Ruská FSB sdělila, jak se v USA natáčel fakeový film o sovětských vojácích

17.03.2022

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁLDokument, který o tom připravila vojenská kontrarozvědka SMERŠ, byl odtajněn a nyní zveřejněn ruskou FSB.„Odpůrci ruského státu používali po staletí triky informační války za účelem diskreditace naší země a oslabení jejích pozic na světové scéně,“ prohlásilo Centrum FSB pro styk s veřejností.Podlá povaha informačních útoků na Rusko s pomocí šíření nejen hanebných, ale neodpovídajících skutečnosti, zfalšovaných (podle dnešní terminologie fakeových) údajů je obvykle spojována se jménem Hitlerova ministra propagandy Josepha Goebbelse. Po druhé světové válce se jeho následovníky neštítící se nejzkreslenějších lží, staly protisovětské (po rozpadu SSSR přeměněné v protiruské) instituce v USA a zemích Západní Evropy, řekli v Centru pro styk s veřejností.Jde o zprávu z 19. prosince 1945 náčelníka Hlavní správy kontrarozvědky SMERŠ Lidového komisařství obrany SSSR, generálplukovníka Viktora Abakumova, adresovanou prvnímu místopředsedovi Rady lidových komisařů, ministru zahraničí SSSR Vjačeslavu Molotovovi. Je to dokument z takzvaného Zvláštního spisu SMERŠ, obsahující hlášení vojenské kontrarozvědky vedení Sovětského svazu.Ve zprávě se uvádí, jak americká vojenská mise v Budapešti pracovala na diskreditaci sovětských vojsk s pomocí nejznámějších a vlivných hollywoodských ateliérů Metro-Goldwyn-Mayer.Bylo přikázáno očernitAbakumov uvádí ve zprávě text telegramu náčelníka operativní skupiny SMERŠ v Budapešti, generálporučíka Michaila Bělkina.„Koncem listopadu letošního roku natočila vojenská mise za účasti šéfa budapešťského zastupitelství filmové společnosti Metro Sapari Antalla v jedné z vesnic v okolí Budapešti snímek, v němž Rusové jakoby podpálili jeden dům a krutě zacházeli se ženami. Kameraman jel do vesnice autem za doprovodu amerických vojáků,“ napsal Bělkin.Natočený film byl podle jeho slov „odeslán letadlem do vyšší americké instance“.O tom všem byl informován předseda Svazové kontrolní komise v Maďarsku, maršál Sovětského svazu Kliment Vorošilov.Rudá armáda ukončila osvobození Maďarska od hitlerovců 4. dubna 1945. Celkové ztráty sovětských vojsk činily přitom asi 484 tisíc lidí, z toho 140 tisíc mrtvých. Podle hodnocení profesionálních historiků hrála činnost sovětské vojenské administrativy v osobě Svazové kontrolní komise důležitou úlohu v osvobozovací misi Rudé armády v Maďarsku. Podařilo se jí zejména obnovit činnost místních mocenských orgánů, obnovit zákon a pořádek v osvobozených oblastech, podniknout mimořádná opatření na odvrácení humanitární katastrofy (hladu a epidemií) mezi obyvateli, obnovit infrastrukturu apod., přičemž bez zásahu do vnitřních záležitostí maďarského lidu.Proti Rusku byla dnes rozpoutána bezprecedentní informační kampaň, které se účastní globální sociální sítě a všechna západní masmédia, jejichž nezaujatost a nezávislost jsou naprostým mýtem, řekl včera prezident RF Vladimir Putin. Podle jeho slov je omezen přístup k informacím, lidem sugerují obrovské množství faků, propagačních triků. Ale proti pravdě a spravedlnosti je „říše lži“ bezmocná. Rusko hodlá důsledně seznamovat svět se svým postojem, zdůraznil Putin.

