„Rusko v této válce neprohraje.“ Lukašenko varoval Zelenského, že bude muset podepsat kapitulaci

„Rusko v této válce neprohraje." Lukašenko varoval Zelenského, že bude muset podepsat kapitulaci

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko prohlásil, že ví, jaké podmínky nabídla Moskva Kyjevu, a předpokládá, že vojenská operace na Ukrajině brzy skončí. Uvedl... 17.03.2022, Sputnik Česká republika

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL„Dnes Rusko nabízí Ukrajině, Putin Zelenskému, já to vím naprosto přesně, zcela přijatelnou variantu dohody. Dnes je ještě možné, aby se Ukrajina s Ruskem dohodla a Zelenskyj podepsal s Putinem tuto dohodu. Pokud ji Zelenskyj nepodepíše, tak mi věřte, že za nepříliš dlouhou dobu bude muset podepsat akt o kapitulaci. Rusko v této válce neprohraje,“ řekl běloruský prezident.Co se stane, pokud „válka skončí vítězstvím jedné strany, Japonsko ví lépe než já,“ dodal Lukašenko.Kromě toho Lukašenko hrozil Kyjevu odpovědí, pokud bude Ukrajina nadále eskalovat napětí vůči jeho republice. Lukašenko tvrdí, že Ukrajina ve dnech 23. a 24. února plánovala zaútočit na Bělorusko ze čtyř směrů. Kromě toho Ukrajina údajně porušuje běloruskou hranici svými letouny.Dále obvinil ukrajinskou armádu z toho, že vypálila přinejmenším dvě balistické rakety Točka-U na běloruské území.Západu se podle něj nepodaří zatáhnout Bělorusko do konfliktu na Ukrajině. „Máme dostatek rozumu, abychom se nenechali zatáhnout do tohoto konfliktu, jak nás do něj neustále tlačí Američané spolu se svými partnery,“ řekl Lukašenko.VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL

