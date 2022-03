Scholz: NATO nebude zasahovat do konfliktu na Ukrajině

„Vypadá to zároveň tak, že se konají jednání, že přispíváme jak můžeme k tomu, aby tato jednání měla šanci. Hovoříme s oběma stranami, avšak jasně dáváme na srozuměnou (prezidentu RF Vladimiru Putinovi), v čem spočívá postoj Německa, Evropské unie a NATO v dané otázce. Účelem je podpora Ukrajiny na jednáních. Ukrajina se má však rozhodnout, který výsledek akceptuje a který ne. Není to naše věc, ani nikoho dalšího. Jde o Ukrajinu, o vlastní zemi, vlastní suverenitu. Tohle musíme vždy mít na zřeteli, když jsme připraveni pomoci, a my jsme připraveni pomoci, jsme na straně Ukrajiny,“ prohlásil Scholz před schůzkou s finskou premiérkou Sannou Marinovou.