Stonjeková o cestě českého premiéra na Ukrajinu: Fiala ukázal, jak EU ve skutečnosti (ne)funguje

Publicistka a komentátorka Karolína Stonjeková se na sociální síti podělila o svůj názor na cestu českého premiéra Petra Fialy na Ukrajinu. 17.03.2022, Sputnik Česká republika

Podle Stonjekové se na jedné straně jedná o docela zbytečný krok z hlediska toho, jak by mohl přispět k mírovému řešení konfliktu, na straně druhé to ale byla velice úspěšná akce pro image jak samotného Fialy, tak i České republiky jako takové.„Ta Fialova kyjevská mise je samozřejmě geniální! Jasně - fakticky nic nezmění, nic nepřinese, reálně ničemu nepomůže. Ale z hlediska PR geniální - to říkám bez jakékoli ironie. Stačí se jen podívat, jak se na sítích hned poté začaly množit hlasy ,Fiala na Hrad’. Takže z hlediska osobní prezentace aktérů i států, které tito aktéři zastupují, jednoznačně plus. Ostatně - když si na ukrajinském konfliktu přihřívá svou předvolební prezidentskou polívčičku Macron (a úspěšně, stačí se podívat na jeho náskok v preferencích), proč by nemohli i ostatní?” ptá se řečnicky Stonjeková. Kromě toho ale tenhle výlet podle ní ukázal, nakolik je nefunkční společná zahraniční politika Evropské unie v krizovém období. „Že je to vždycky jen splácanec jednotlivých národních politik a nejrůznějších zájmů: Macron si jede na vlastní pěst, Scholz radši dělá, že neexistuje, proklínané a eurobahnem vláčené Polsko se chápe své příležitosti, Česko si dělá dobrou startovací pozici před blížícím se předsednictvím... a tak dále, a tak podobně. Ruku na srdce, kdyby nějaká společná politika reálně fungovala, tak by v tom vlaku včera seděla Leyenová s Michelem, nikoli Fiala a spol.,” domnívá se Stonjeková.

