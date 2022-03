https://cz.sputniknews.com/20220317/usa-podporuji-vyjednavani-o-ukonceni-boju-na-ukrajine-18034873.html

USA podporují vyjednávaní o ukončení bojů na Ukrajině

Spojené státy podporují jednání o ukončení konfliktu na Ukrajině. Prohlásil to tiskový mluvčí Pentagonu John Kirbi. USA jsou však znepokojeny pokračující... 17.03.2022, Sputnik Česká republika

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL„Pokračují jednání o zastavení palby. Samozřejmě to podporujeme a chceme vidět řešení prostřednictvím vyjednávání. Je to cesta vpřed pro nás všechny. Nicméně vidíme, že Rusové jsou zcela odhodláni k vojenské operaci. Nadále útočí na města jako Charkov, Černihiv, Mariupol a Kyjev,“ řekl Kirby pro Bloomberg TV.Dodal, že ruský prezident Vladimir Putin má ještě možnost „pokojně vyřešit konflikt vyjednáváním“. „Chtěli bychom, aby toto úsilí přineslo své plody.“ Řekl Kirby.Operace na UkrajiněDne 24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu.VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL

