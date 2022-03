https://cz.sputniknews.com/20220317/zijeme-v-ere-ve-ktere-se-nediskutuje-chmelar-vyzval-k-zastaveni-vzajemnych-obvineni-z-propagandy-18030910.html

„Žijeme v éře, ve které se nediskutuje.“ Chmelár vyzval k zastavení vzájemných obvinění z propagandy

Slovenský politolog Eduard Chmelár po seznámení s aktuální nabídkou veřejnoprávní televize na Slovensku byl mimořádně překvapen tím, jak jednostranně je... 17.03.2022, Sputnik Česká republika

„To, co předvádí tato znormalizovaná televize v poslední době, je výsměch koncepce veřejnoprávnosti. Považujete za normální, že do veřejnoprávní televize nesmí vstoupit někteří odborníci s jiným názorem, kteří se rusko-ukrajinskému konfliktu dlouhodobě věnují, ale o takovém složitém tématu necháte mluvit teenagerku, jejíž jedinou kvalifikací je, že je dcerou prezidentky? Jak to nazvat? Vytváření dynastického kultu či obyčejný papalašismus?“ uvedl Chmelár k rozpravám Emmy Čaputové a Martina Šimečky na RTVS.Ještě horší však byla podle něj sestava včerejšího pořadu Večeře s Havranem.Politolog rovněž upozorňuje, že kromě úplného vytracení se z mediálních relací názorového pluralismu nabírá na síle i tzv. hon na čarodějnice, kdy politici zneužívají tzv. boj proti dezinformacím k boji proti názorovým oponentům.„Je zarážející, když v debatách tohoto typu posloucháte domněnky, spekulace a obvinění, které se neopírají o žádný relevantní důkaz. Tento typ diskurzu je diskurzem inkvizice, cenzury a perzekuce, protože neuznává žádnou pluralitu. Ani nevíme, jak jsme se přehoupli do éry, ve které se nediskutuje, ale odsuzuje. Jiný názor je vyhlašován automaticky za propagandu. Namísto plurality se vyzdvihuje konsensus. Za demokracii se považuje to, když různé strany říkají totéž,“ tvrdí politolog.Podle Chmelára je třeba si uvědomit především to, že ty nejnebezpečnější dezinformace nepocházejí od konspiračních webů, ale od samotného mainstreamu.„Klasická média se nepokoušejí inovovat nebo zkvalitňovat svou práci – místo toho se snaží zničit konkurenci,“ tvrdí politolog.Pravda se ale podle Chmelára vyjevuje pouze v dialogu, kdy odlišné názory nejsou vyvracovány jejich udáváním a kriminalizováním, ale argumentováním.Proti potlačování svobodné diskuse se však lze podle politologa postavit zlepšením vlastní informační gramotnosti, která pomůže nepodlehnout jakékoliv propagandě a zachovat zdravou skeptičnost.„Názory autorit vnímejte jako důležité vstupy do diskuse, ne jako odpovědi. Čtení nebo poslech jednoho postoje vyvažujte čtením a posloucháním argumentů z druhé strany – nikdy nezůstávejte ve vlastní názorové bublině. Nastavte si své nároky výše, než má vaše okolí. A nade vše nezapomeňte, že kriticky myslet neznamená hejtovat,“ vyzval Chmelár.VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL

