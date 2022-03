https://cz.sputniknews.com/20220318/bulharsko-prohlasilo-10-ruskych-diplomatu-za-personu-non-grata-pripojilo-se-i-pobalti--18037788.html

Bulharsko prohlásilo 10 ruských diplomatů za personu non grata, připojilo se i Pobaltí

Diplomaté vykonávali v zemi činnost, která je v rozporu s jejich statutem, uvedli v Bulharsku. Na ruském velvyslanectví označili postup Sofie za nikoli... 18.03.2022, Sputnik Česká republika

V této souvislosti náměstek ministra zahraničí Bulharska předal nótu ruské velvyslankyni Eleonoře Mitrofanovové.Jedná se tak o druhý případ vyhoštění ruských diplomatů z Bulharska od začátku března. Druhého března byli za persony non grata prohlášeni dva diplomaté, kteří se údajně zabývali špionáží.Ruské diplomaty vyhostilo také Lotyšsko. Ze strany Lotyšska se jedná o tři pracovníky ruského velvyslanectví, důvodem má být činnost, která není v souladu s jejich statusem.Estonsko se rovněž rozhodlo vyhostit tři ruské diplomaty, kteří údajně ohrožovali bezpečnost státu a šířili propagandu, informuje tamní ministerstvo zahraničí.Stejné rozhodnutí přijala také Litva, ta prohlásila čtyři pracovníky ruského velvyslanectví za personu non grata. Tisková služba ministerstva zahraničí uvedla, že mají pět dní na to, aby opustili zemi.Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině 24. února. Prezident Vladimir Putin řekl, že cílem této operace je „ochrana lidí, kteří byli osm let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Za tímto účelem má být podle jeho slov provedena „demilitarizace a denacifikace Ukrajiny“, postaveni před soud všichni váleční zločinci odpovědní za „krvavé zločiny proti civilistům“ v Donbasu. Ozbrojené síly podle slov Ministerstva obrany Ruské federace útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky. S podporou ruských ozbrojených sil rozvíjejí skupiny DLR a LLR ofenzívu, ale nejde o okupaci Ukrajiny, zdůraznil ruský prezident.VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL

