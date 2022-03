https://cz.sputniknews.com/20220318/media-americane-zacali-krast-benzin-nasledkem-sankci-proti-rusku-18037098.html

Média: Američané začali krást benzín následkem sankcí proti Rusku

Média: Američané začali krást benzín následkem sankcí proti Rusku

Prudký růst cen paliva, který začal v USA po odmítnutí ruských energetických zdrojů, vyprovokoval vlnu krádeží benzínu, oznámila televizní stanice ABC News. 18.03.2022, Sputnik Česká republika

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁLPodle její informace došlo v poslední době k podobným incidentům nejméně v deseti státech.Například v Texasu ukradli místnímu obyvateli přes pět tisíc litrů benzínu a v Pensylvánii našla žena ve svém autě prázdnou benzínovou nádrž s vyvrtaným otvorem.Jsou ale i opovážlivější dobrodruzi, kteří okrádají čerpací stanice.Minulý týden zadržela policie v Los Angeles podezřelého muže, který se naboural do terminálu a odčerpával palivo a zaplatil přitom pouhých dvacet dolarů. A v Houstonu ukradli pachatelé z čerpací stanice benzín za osm tisíc dolarů.V minulém týdnu zakázal prezident Joe Biden import do USA ruské ropy a jiných energetických nosičů. To ještě více zkomplikovalo situaci s cenami ropy, které se zvyšovaly v posledních několika týdnech a přesáhly sto dolarů za barel.Rusko zahájilo 24. února speciální vojenskou operaci za účelem demilitarizace a denacifikace Ukrajiny. Prezident RF Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli v průběhu osmi let vystaveni ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu“.Odvetou vyhlásil Západ další protiruské sankce. Byly uvaleny na několik největších bank včetně Sberbanku a VTB, pro mnohé státní společnosti byly zkomplikovány možnosti zapojení zahraničního kapitálu, byla zavedena omezení dodávek hi-tech výrobků do Ruska. EU, USA, Kanada a jiné země uzavřely nebe pro ruská letadla. Podle slov Putinova mluvčího Dmitrije Peskova jsou tyto sankce dost vážné, Moskva se však na ně předem připravovala. Peskov rovněž podotkl, že je nutný jejich rozbor a koordinace rezortů, aby mohla být vypracována odvetná opatření odpovídající zájmům Ruska.VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL

