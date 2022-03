https://cz.sputniknews.com/20220318/ministerstvo-obrany-rf-informovalo-o-dalsim-postupu-ruskych-vojaku-18042928.html

Ministerstvo obrany RF informovalo o dalším postupu ruských vojáků

Ministerstvo obrany RF informovalo o dalším postupu ruských vojáků

Přinášíme aktuální informace o průběhu speciální vojenské operace Ruska v Donbasu. Informuje o nich na brífinku oficiální mluvčí ruského ministerstva obrany... 18.03.2022, Sputnik Česká republika

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁLOzbrojené síly Ruska v současnosti dodržují „režim ticha“ na všech trasách humanitárních koridorů, včetně těch, které navrhla ukrajinská strana, informuje Ministerstvo obrany RF. Za poslední den bylo bez pomoci Kyjeva z nebezpečných oblastí Ukrajiny, LLR a DLR do Ruska evakuováno 14 397 lidí, mezi nimiž 2 781 dětí. Humanitární operace pokračuje také v Mariupolu, za posledních 24 hodin bylo evakuováno 13 751 lidí, celkově 56 743. Nacionalisté jednají s Kyjevem ohledně odblokování Mariupolu a odeslání jim pomoci: Vědí, že nejsou schopni dál plnit úkoly, uvedlo MO RF. Rusko informovalo Kyjev, že je připraveno otevřít humanitární koridory a vypustit všechny zločince z Mariupolu, aby bylo zachráněno město a životy lidí. Z Kyjeva slyšíme rétoriku, podle níž musí bojovníci obětovat své životy za společné vítězství, aby získali status „Mariupolských mučedníků“. Rusko je připraveno zaručit, že nacionalisté, kteří dobrovolně složí zbraně v Mariupolu, zůstanou naživu. Ruský resort obrany dále informuje, že kyjevský režim se domluvil s bojovníky na tom, že mají k dispozici 200 tisíc civilistů, které můžou použít jako živý štít. V Černihovu nacionalisté pod hrozbou fyzického násilí zabavují lidem poslední potraviny, včetně těch, které dostali v rámci humanitární pomoci. V Záporoží nacionalisté násilně rozdávají místním obyvatelům Molotovovy koktejly a požadují, aby je házeli do ruských vojáků, čímž je cynicky posílají na nevyhnutelnou smrt. Všechno toto svědčí o genocidě kyjevského režimu vůči vlastnímu obyvatelstvu a úplné lhostejnosti k osudům milionů obyčejných lidí. Ukrajinští nacionalisté násilně drží 6 921 cizinců z 23 států.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL

