Nizozemský soud zahájil přípravné řízení ve věci skytského zlata

Případ skytského zlata je momentálně ve fázi předběžného správního řízení, sdělila Sputniku v pátek tisková tajemnice soudu Thea Tierdemaová. 18.03.2022, Sputnik Česká republika

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁLNejvyšší soud Nizozemska obdržel 26. ledna kasační stížnost od krymských muzeí proti rozhodnutí amsterdamského odvolacího soudu, který rozhodoval o převodu sbírky skytského zlata na Ukrajinu.Na dotaz, zda může speciální operace na Ukrajině ovlivnit zahájení projednávání v této věci, odpověděla, že zatím o této záležitosti nejsou žádné informace.Stálý představitel Krymské republiky za prezidenta Ruské federace, místopředseda krymské vlády Georgij Muradov již dříve řekl, že o osudu sbírky krymských muzeí „skytské zlato“ se rozhodne až po ukončení speciální vojenské operace na Ukrajině. Podle jeho názoru se sbírka vrátí na Krym, protože „pokud (dojde) k denacifikaci Ukrajiny, tak protinacistická sousední Ukrajina, která bude připravena ke spolupráci, si tuto sbírku pro sebe nenechá“.26. října loňského roku amsterdamský odvolací soud rozhodl, že sbírka „skytského zlata“ by měla být převedena na Ukrajinu. Krymská muzea podala proti tomuto rozhodnutí kasační stížnost k Nejvyššímu soudu Nizozemska.Sbírka, která je v Nizozemsku od roku 2014, obsahuje unikátní artefakty patřící do Východokrymské muzejní rezervace, Centrálního muzea v Tauridě, Bachčisarajského historického a kulturního muzea a muzejní rezervace Chersones Tavričeskij. Sbírka složená z téměř 2000 artefaktů byla převezena na výstavu do muzea Allarda Pearsona v Amsterdamu na začátku února 2014, ještě předtím, než byl Krym znovu sjednocen s Ruskem. V srpnu 2014 se muzeum v Nizozemsku rozhodlo nevracet exponáty ani na Ukrajinu, ani na Krym, dokud nevydá příslušný soudce náležité rozhodnutí nebo dokud se strany mezi sebou nedohodnou.VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL

